PR ekibinden Erdoğan için yeni 'imaj' çalışması: Yeni bir elbise dikiliyor

23 Eylül 2022 Cuma, 11:19

20 yılın sonunda iktidar oylarında ciddi oranda erimenin yaşanması üzerine Erdoğan’ın PR ekibinin kolları sıvadığı öğrenildi. Seçimler öncesi yeni elbisenin deneme provaları ABD Central Park ve Reuters muhabiri üzerinden yapılırken, kamuoyundan gelen dönüşlere göre yol haritasının çizileceği kaydedildi.

CENTRAL PARK GEZİSİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Milli gazeteden Bünyamin Güler'in haberine göre, seçimlere on aydan az bir süre kala Erdoğan’ın PR ekibi hummalı bir çalışmanın içerisine girdi. Erdoğan’a yeni dönemde yeni bir elbise dikmeye çalışan ekip, ilk provalarını da gerçekleştirdi. ABD Central Park’ta yok denecek kadar korumayla gezintiye çıkan Erdoğan, parktaki yurttaşlarla sohbet etti. Yurtiçi ve yurtdışı gezilerinde yüzlerce koruma ordusu ve araçla gezdiği bilinen Erdoğan’ın ABD’deki korumasız gezintisi dikkat çekmişti.

YENİ İMAJ ÇALIŞMASI!

Öte yandan BM’nin 77’nci Genel Kurulu için bulunduğu ABD’de Erdoğan’ın Reuters muhabiriyle muhabbetinin de PR çalışmasının bir parçası olduğu ifade ediliyor. Reuters muhabirinin soru soracağını gören Erdoğan’ın muhabiri yanına çağırarak, sorularını esprili bir şekilde cevaplandırması sosyal medyada gündem olmuştu. Erdoğan’ın hem Central Park’ta korumasız dolaşması hem de muhabire esprili bir şekilde takılması PR ekibinin yeni imaj çalışması olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE’DE DE PROVALARI YAPILACAK!

Erdoğan’ın özellikle ‘One Minute’ olayıyla yükselen sert mizacı kamuoyu tarafından beğeniliyordu. Ancak 20 yılın ardından sert üsluplu siyasetçilerden ve siyaset anlayışından bunalan halk bağırmayan, çağırmayan halkla konuşabilen siyasetçi modeli görmek istiyor. Bunu fark eden Erdoğan’ın PR ekibinin de Erdoğan’a bu yönde yeni bir elbise dikmeye başladığı ve ilk provalarını ise ABD’de yaptığı belirtiliyor. Benzer provaların Türkiye’de de önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.