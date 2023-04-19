Prof. Dr. Duran Bülbül: Pusulalar seri numaralı olmalı

Prof. Dr. Duran Bülbül, "Güvenliğin sağlanması için basılan oy pusulaları seri numaralı olmalı ve hangi sandıkta hangi serili oy pusulalarının kullanılacağı sandık komisyonu tarafından tutanakla önceden belirlenmeli" dedi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 19.04.2023 - 03:00
Prof. Dr. Duran Bülbül: Pusulalar seri numaralı olmalı
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Kritik 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken sandık ve seçim güvenliği konusu da güncelliğini koruyor. Sadece sandıkları korumanın yeterli olmayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Duran Bülbül, “Girdilerde seçimi kazanabilirsiniz ama sistemsel hile sonucu değiştirilecek çıktılarla seçimi kaybedebilirsiniz” dedi.

(Duran Bülbül)

Bülbül, yapılması gerekenlerle ilgili şunları söyledi:

“Seçim güvenliği çıktılara sahip olmaktan geçer. Çıktı dediğimiz, her seçim sandığında çıkan sonuçların köy, mahalle, kasaba, ilçe ve il olarak doğru biçimde birleştirilmesidir. Güvenliğin sağlanması için basılan oy pusulaları seri numaralı olmalı ve hangi sandıkta hangi serili oy pusulalarının kullanılacağı sandık komisyonu tarafından tutanakla önceden belirlenmeli. Kullanılmayanların da aynı komisyon tarafından tutanakla zaptı rap altına alınmalı. 

İlçe ve il seçim kurullarından YSK’ye giden sonuçlar Anadolu Ajansı’ndan önce ara bir istasyon kullanılıp sonra AA’ya ve televizyonlara verilmemeli. Daha sonra ispatlansa bile hukuki kanallar tıkalı olacağından müdahale şansı kalmaz. Buna benzer durumlar geçmiş seçimlerde tartışmalara neden oldu. Hâlâ zaman zaman tartışılıyor. Sonuçlar YSK’nin insafına bırakılmamalı.”


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