Prof. Dr. Emin Gürses: Acil sosyalizm lazım hem de ihtilalci bir sosyalizm
Prof. Dr. Emin Gürses, yargı sistemindeki bozuklukları anlattığı canlı yayın programında ilginç bir çağrıda bulundu. Gürses, Türkiye'de acil olarak sosyalizme ihtiyaç olduğunu söyledi.
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses, Ulusal Kanal’da yayınlanan "İşin Aslı" isimli programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Programdaki konuşması sırasında, yargı sistemindeki bozukluklara dikkat çeken Emin Gürses şunları söyledi:
“Acil sosyalizm lazım. Hem de ihtilalci bir sosyalizm lazım. Böyle memleket mi olur ya. Mahkemeye gitmekten korkuyorsun."
Gürses, sunucunun "Şartlar uygun mu bunun için?" diyerek araya girmesi üzerine şöyle devam etti:
"Şarta marta bakmam. Hz. Peygamber halka mı sordu, Hz. Ebubekir halka mı sordu ben geliyorum diye! Anayasa yapıyorsan halka sorulmaz, halk ne anlar anayasadan. 12 Eylül Anayasası'nı biliyoruz. Referandum yapıyorlar. Anayasa kitapçığı dağıtmışlar. Kim okur bunu? Yüzde 92,5 ‘Evet’ çıktı. Kime ‘Evet’ çıktı? Bu memlekette 5500 genç öldürülürken seyreden vatan hainine onay verdi bu millet. Başörtüsü için referandum yapacakmış! Yarın öbür gün 'Başörtüsünü yasaklayalım' diye referandum yapalım. Millet de bir rüzgara gelse başörtüsü yasak mı olacak?"
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