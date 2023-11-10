Prof. Dr. Özgenç’ten Erdoğan’a mektup: Çevrenizde tuttuğunuz hukukçu geçinen çakallar yüzünden...

Yayınlanma: 10.11.2023 - 14:39

Güncelleme: 10.11.2023 - 14:39

Geçmişte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ceza hukukçusu Prof. İzzet Özgenç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine suç duyurusunda bulunmasına ilişkin sert bir açıklama yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 'hak ihlali' ve yeniden yargılama kararına "uyulmamasına" dair karar hakkında "sizlerin de bilgisi dahilinde verilmiştir" denilen mektupta "Etrafınızı saran veya çevrenizde tuttuğunuz 'hukukçu' geçinen çakallar yüzünden, somut hukuki sorunlarla ilgili düşüncelerimi size zamanında arz etme ve yönlendirme kabiliyetim ortadan kalkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'a seslenen Özgenç, "Sizi Anayasa'nın 'Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme' görevini yerine getirmeye davet ediyorum" çağrısını yaptı.

Özgenç'in açıklaması şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Ağabeyim, Bu mektubu size, resmi bir sıfat taşımadan ve resmi bir statüye sahip olmadan uzun yıllar hukuk alanında danışmanlığınızı yapan bir kişi olarak kaleme alıyorum. Anlaşılan o ki, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen muayyen bir olayla ilgili "hak ihlali" ve yeniden yargılama kararına "uyulmamasına" dair karar, Yargıtay Başkanlığı postunda oturan kişinin yanı sıra, sizlerin de bilgisi dahilinde verilmiştir. Hukuki danışmanlık çalışmaları çerçevesindeki yönlendirmeleri dolayısıyla mahcubiyetini gerektiren bir durumun olmadığı ortaya çıkmış bir kişi olarak, etrafınızı saran veya çevrenizde tuttuğunuz 'hukukçu' geçinen ÇAKALLAR yüzünden, somut hukuki sorunlarla ilgili düşüncelerimi size zamanında arz etme ve yönlendirme kabiliyetim ortadan kalkmıştır. Bu durumu, şahsım için bir eksiklik olarak telakki etmiyorum. Ancak, hukuka geri dönülmesi dışında hiçbir beklentisi olmayan bir kardeşiniz olarak, bir üyesi olduğum toplumumuzun hukuk alanındaki geleceğiyle ilgili endişelerim dolayısıyla, sizi Anayasanın Cumhurbaşkanı'na yüklediği 'Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme' görevini (m. 104, f. 2) yerine getirmeye davet ediyorum. Selam, saygı ve sağlık dileklerimle."