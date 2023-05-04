Prof. Dr. Şahin Filiz: 'Diyanet milli birliği sabote ediyor'

Yayınlanma: 04.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 03:00

2022’ye ilişkin faaliyet raporunda, “milli gün ve geceler” başlığı altında yapılan ulusal programlarda yalnızca Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Günü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için program düzenlendiği aktarıldı.

(Şahin Filiz)



‘ATATÜRK’Ü SANSÜRLÜYORLAR’

İlahiyatçı ve felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, bu durumu “milli birliğe resmi sabotaj” olarak nitelendirdi. Dini ve ulusal bayramların birbirlerine rakip olarak görülemeyeceğini vurgulayan Filiz, “İkilik çıkarmak, dini değerlerle milli değerleri birbirine düşman etmektir. Milli bayramları olmayan milletlerin dini bayramları olmaz. Diyanet, tehlikeli tutumundan bir an önce vazgeçmeli” dedi.

Filiz, şunları kaydetti: “Diyanet, Atatürk’ü ve Türk kültürünü sansürleyerek üstünkörü geçiştiriyor. Yurdu, toprağı, bayrağı ve Atatürk’ü olmayan hiçbir bayram, bayram değildir”