Resmi Gazete'de yayımlandı: Diyanet 20 mühendis alımı yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'na mühendis alımı ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılı KPSS puanı esas alınarak belirtilen sayının 3 katı kadar aday arasından, başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacak.

AA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 09:20
Resmi Gazete'de yayımlandı: Diyanet 20 mühendis alımı yapacak
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatına 20 mühendis alımı yapacak.

2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı esas alınarak belirtilen sayının 3 katı kadar aday arasından, başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacak.

Alımı yapılacak 20 kişiden 18'inin, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği programlarından mezun olması, 2'sinin ise adli bilişim mühendisliği lisans programlarından mezun olması ve 2022 yılında yapılan KPSS sınavından en az 70 puan almış olması gerekiyor.

SÖZLÜ SINAV ANKARA'DA OLACAK

Müracaatlar, 2-12 Mayıs tarihlerinde DİBBYS programı üzerinden "sinav.diyanet.gov.tr" adresi aracılığıyla yapılabiliyor. Sözlü sınav ise Ankara'da gerçekleştirilecek.


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