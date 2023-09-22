Prof. Dr. Ufuk Aydın İYİ Parti'ye katıldı
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Aydın, İYİ Parti'ye katıldı.
Siyaset gündemi yönünü tamamen yerel seçimlere çevirmişken; siyasi partiler de bu süreçte kadrolarını genişletmeye devam ediyor. Son olarak yeni bir isim daha İYİ Parti'ye dahil oldu.
Buna göre İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Aydın, İYİ Parti'ye katıldı.
1989 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Aydın, 2011-2019 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu.
DEKANLIK YAPTI
1989 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2011-2019 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmuştur.
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi öğretim üyeliğine devam eden Aydın’ın uzmanlık alanı ise İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku olarak biliniyor.
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