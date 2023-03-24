Üniversitelerde tepki çeken uygulama! Ramazan başladı, yemekler durduruldu

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 10:24

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 10:24

Ramazan ayıyla birlikte Konya'daki üniversitelerde kahvaltı ve öğle yemeklerinin verilmemeye başlandığı öğrenildi.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, Konya Selçuk Üniversitesi tarafından daha önceden mart ayı için paylaşılan yemekhane menüsünde 23 Mart ve sonraki günler için yemek menüleri yer alırken, güncellenen programda kahvaltı ile öğle yemeği menüden çıkarıldı.

Habere göre Selçuk Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı da bu bilgiyi doğruladı. Ramazan ayı boyunca üniversitede kahvaltı ve öğle yemeklerinin verilmeyeceği belirtildi.

Habere göre, Konya Teknik Üniversitesi ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde de ramazan ayı boyunca öğle yemeği verilmeyeceği ortaya çıktı.

Öğrenciler ise mağdur olduklarını ifade ederek bu uygulamadan geri atılması gerektiğini ifade etti. Üniversitelerin bu uygulamasına tepki gösteren bir öğrenci, “Ramazan bahanesiyle okulda resmen aç bırakılıyoruz. Geçen sene de benzer şeyi yaşadık. Dışarıda yemek ise oldukça pahalı. Öğrenciler bu şekilde mağdur edilmemeli” dedi.