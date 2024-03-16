‘Rantçılar gitti halkçılar geldi’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün CHP Kâğıthane Belediye Başkanı Adayı Tonguç Çoban ile birlikte, Nurtepe Meydanı’nda halk buluştu.

Gökhan Kam
Yayınlanma: 16.03.2024 - 04:00
‘Rantçılar gitti halkçılar geldi’
Abone Ol google-news

Fatih’te atanamayan genç bir öğretmenin kendisinde destek istediğini anlatan İmamoğlu, “Bu atanamayan öğretmenler ve mülakat meselesinde sözler tutulmadı. Ekrem İmamoğlu ile uğraşmayı bırakın. Atanamayan öğretmenlerin dertlerini çözün. Onlar (iktidar) çarşıya, pazara gidebilirler mi? Gidemezler. Yüzleri yok. Sorulara cevapları yok. Tembeller. Çalışsalar emeklilerimiz bu kadar mağdur olur mu? İşsizlik bu kadar yüksek olur mu?” dedi.

İstanbul ittifakının çok güzel işler başardığını söyleyen İmamoğlu, “İsrafçılar gitti, icraatçiler geldi. Rantçılar gitti halkçılar geldi. Hem de Cumhuriyetin Atatürk’ün izinden giden halkçılar geldi” diye konuştu. Rakibi Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’un Şubat 2023’te Sağlık Bakanlığı tarafından kapatılan Kâğıthane Devlet Hastanesi’yle ilgili “Büyükşehir belediyesi mülkiyetinde hastane hizmet vermiyor” sözlerine tepki gösterdi.

"KAFASI KARIŞMIŞ"

İmamoğlu şöyle konuştu: “Kafası karışmıştır. Şöyle demişlerdir ona ‘Sen CHP bu hastaneyi taşıdı de’ o da çıkıp bunu demiştir. Biz taşımadık. İmamoğlu’nu karalamak için yalan konuşuyorlar. Yav çıkarken haber bile vermemişler. Apar topar öbür hastaneye kaça kaça gitmişler. Ben gazeteden öğrendim. Bunlarda devlet görgüsü de yok” 


Murat Kurum haberleri Ekrem İmamoğlu haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

İmamoğlu’ndan Murat Kurum’a ‘Fikirtepe’ eleştirisi: ‘Bu nasıl kentsel dönüşüm? Devletimizin kasasını mağdur etti’

İmamoğlu’ndan Murat Kurum’a ‘Fikirtepe’ eleştirisi: ‘Bu nasıl kentsel dönüşüm? Devletimizin kasasını mağdur etti’
Murat Kurum yine İmamoğlu'nun projesini açıkladı

Murat Kurum yine İmamoğlu'nun projesini açıkladı
Son dakika... İmamoğlu'ndan Kurum’a ‘hastane’ yanıtı: 'Bunlarda devlet görgüsü de yok'

Son dakika... İmamoğlu'ndan Kurum’a ‘hastane’ yanıtı: 'Bunlarda devlet görgüsü de yok'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir sıkıntısı: AKP’nin parti içi çalışmasına göre Ankara ve İstanbul’da CHP’nin adayları önde

Büyükşehir sıkıntısı: AKP’nin parti içi çalışmasına göre Ankara ve İstanbul’da CHP’nin adayları önde
Sosyal medyada yankı uyandıran sözler: HÜDA PAR adayı ve ‘Çarşaf’ espirisi

Sosyal medyada yankı uyandıran sözler: HÜDA PAR adayı ve ‘Çarşaf’ espirisi
AKP’li Bala Belediye Başkanı Buran, DEM Partililerin kendisine oy vereceğini söyledi: 'Sandığa gitmiyorlar. Görüştük. Bize verecekler'

AKP’li Bala Belediye Başkanı Buran, DEM Partililerin kendisine oy vereceğini söyledi: 'Sandığa gitmiyorlar. Görüştük. Bize verecekler'
UEFA’dan Fenerbahçe’ye flaş ceza!

UEFA’dan Fenerbahçe’ye flaş ceza!
Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorin ve benzine dev zam yolda! 14 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorin ve benzine dev zam yolda! 14 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor

Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor
CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil

CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil
Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’

Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’