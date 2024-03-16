Yayınlanma: 16.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2024 - 04:00

Fatih’te atanamayan genç bir öğretmenin kendisinde destek istediğini anlatan İmamoğlu, “Bu atanamayan öğretmenler ve mülakat meselesinde sözler tutulmadı. Ekrem İmamoğlu ile uğraşmayı bırakın. Atanamayan öğretmenlerin dertlerini çözün. Onlar (iktidar) çarşıya, pazara gidebilirler mi? Gidemezler. Yüzleri yok. Sorulara cevapları yok. Tembeller. Çalışsalar emeklilerimiz bu kadar mağdur olur mu? İşsizlik bu kadar yüksek olur mu?” dedi.

İstanbul ittifakının çok güzel işler başardığını söyleyen İmamoğlu, “İsrafçılar gitti, icraatçiler geldi. Rantçılar gitti halkçılar geldi. Hem de Cumhuriyetin Atatürk’ün izinden giden halkçılar geldi” diye konuştu. Rakibi Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’un Şubat 2023’te Sağlık Bakanlığı tarafından kapatılan Kâğıthane Devlet Hastanesi’yle ilgili “Büyükşehir belediyesi mülkiyetinde hastane hizmet vermiyor” sözlerine tepki gösterdi.

"KAFASI KARIŞMIŞ"

İmamoğlu şöyle konuştu: “Kafası karışmıştır. Şöyle demişlerdir ona ‘Sen CHP bu hastaneyi taşıdı de’ o da çıkıp bunu demiştir. Biz taşımadık. İmamoğlu’nu karalamak için yalan konuşuyorlar. Yav çıkarken haber bile vermemişler. Apar topar öbür hastaneye kaça kaça gitmişler. Ben gazeteden öğrendim. Bunlarda devlet görgüsü de yok”