Rawest'in son anketi: 'Yüzde 2 olan oran, yüzde 10'a çıktı'
Gazeteci yazar Murat Yetkin, bugün kaleme aldığı yazısında, Diyarbakır merkezli araştırma şirketi Rawest'in gerçekleştirdiği seçim anketine yer verdi.
Gazeteci Murat Yetkin, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Diyarbakır merkezli Rawest Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği seçim anketine yer verdi.
Rawest'in anketine göre; CHP'nin oylarının bölgede arttığına dikkat çeken Yetkin, yetkinport.com'da yayımlanan yazısında, "Diyarbakır Merkezli araştırma şirketi Rawest, 2018 seçimlerinde yüzde 2 civarında olan CHP oy oranının yüzde 10 civarına çıktığını ve yavaş da olsa arttığını tahmin ediyor. CHP’nin Diyarbakır İl Başkanı bir sağlık çalışanı, hemşire Gönül Özer. O da iddialı 'Bir milletvekili kesin çıkaracağız, ikincisini de garantilemeye çalışıyoruz' diyor. Bu iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını seçimler gösterecek" ifadelerine yer verdi.
Murat Yetkin'in yazısından bir bölüm şöyle:
"Gençosman Killik CHP Gençlik Kolları Başkanlığına birkaç ay önce seçilmiş. Daha önce Konya Gençlik Kolları başkanıymış. Muhafazakâr bir aileden geliyor, avukat, hitabet gücü yüksek. Toplantıda söz alan başörtülü bir genç onun varlığının gözlerindeki “Din düşmanı CHP” algısını yıktığını söyledi Kılıçdaroğlu’nun yüzüne.
Killik bölgedeki siyasi durumu şöyle tahlil ediyor:
• “Önümüzdeki seçimde 6 milyon 300 bin kişi ilk defa oy kullanacak. Türkiye’nin en genç nüfuslu 10 ili Doğu ve Güneydoğuda. Şanlıurfa’nın yaş ortalaması 20,1.
• “Diyarbakır’dan önce Şırnak’taydım. 200 kadar arkadaşımızla güzel bir toplantı yaptık. Daha önce hiç yoktuk. Tabanda çalışıyor, beraber yapacağız diyoruz.
• “Bu seçimlerde Doğu ve Güneydoğuda çok farklı sonuçlar çıkacağını düşünüyorum.”
Diyarbakır Merkezli araştırma şirketi Rawest, 2018 seçimlerinde yüzde 2 civarında olan CHP oy oranının yüzde 10 civarına çıktığını ve yavaş da olsa arttığını tahmin ediyor. CHP’nin Diyarbakır İl Başkanı bir sağlık çalışanı, hemşire Gönül Özer. O da iddialı “Bir milletvekili kesin çıkaracağız, ikincisini de garantilemeye çalışıyoruz diyor.
Bu iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını seçimler gösterecek.
Ancak söyleyebileceğim şu ki, CHP artık sadece Genel Merkezde değil tabanda siyaset yapmaya başlamış. Bu açıkça gözlenebiliyor."
İlgili Haberler
- Kılıçdaroğlu - Erdoğan atışması, Güldür Güldür'e konu oldu
- Son dakika: Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ni ziyaret etti
- Son Dakika: Bahçeli'nin hedefinde Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti var
Video Haberler
- Kar kazaları kamerada
- 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayı Davutoğlu'
- FETÖ'nün kilit ismi firar etti, minibüste yakalandı
- Kar etkisini gösterdi; İstanbul barajlarında son durum
- Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşinden eşine baltalı dehşet!
- Rusya’dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor
- Milyonluk araçlar çürüyor: '100 milyon lira civarında'
- BAFTA Ödülleri canlı yayınında Putin'e el hareketi
- Gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı
- Şişli'de motosiklet hırsızlığı
En Çok Okunan Haberler
- 'Reyting istiyorsan kıçını açan birini bul'
- Kabine yarın Beştepe'de toplanacak
- İSKİ'den taşkın uyarısı: Uzak durun
- 14-15-16 Mart'ta doktorlar iş bırakıyor
- Acı Ot Festivali renkli görüntülere sahne oldu
- Yeni varyant için yeni aşı gerekli mi?
- Erdoğan: Rabbim onlardan razı olsun
- Genetiği değiştirilen sivrisinekler doğaya salındı
- Kar kazaları kamerada
- Nef Stadyumu derbiye hazır!