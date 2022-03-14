Rawest'in son anketi: 'Yüzde 2 olan oran, yüzde 10'a çıktı'

14 Mart 2022 Pazartesi, 13:27

Gazeteci Murat Yetkin, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Diyarbakır merkezli Rawest Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği seçim anketine yer verdi.

Rawest'in anketine göre; CHP'nin oylarının bölgede arttığına dikkat çeken Yetkin, yetkinport.com'da yayımlanan yazısında, "Diyarbakır Merkezli araştırma şirketi Rawest, 2018 seçimlerinde yüzde 2 civarında olan CHP oy oranının yüzde 10 civarına çıktığını ve yavaş da olsa arttığını tahmin ediyor. CHP’nin Diyarbakır İl Başkanı bir sağlık çalışanı, hemşire Gönül Özer. O da iddialı 'Bir milletvekili kesin çıkaracağız, ikincisini de garantilemeye çalışıyoruz' diyor. Bu iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını seçimler gösterecek" ifadelerine yer verdi.

Murat Yetkin'in yazısından bir bölüm şöyle:

"Gençosman Killik CHP Gençlik Kolları Başkanlığına birkaç ay önce seçilmiş. Daha önce Konya Gençlik Kolları başkanıymış. Muhafazakâr bir aileden geliyor, avukat, hitabet gücü yüksek. Toplantıda söz alan başörtülü bir genç onun varlığının gözlerindeki “Din düşmanı CHP” algısını yıktığını söyledi Kılıçdaroğlu’nun yüzüne.

Killik bölgedeki siyasi durumu şöyle tahlil ediyor:

• “Önümüzdeki seçimde 6 milyon 300 bin kişi ilk defa oy kullanacak. Türkiye’nin en genç nüfuslu 10 ili Doğu ve Güneydoğuda. Şanlıurfa’nın yaş ortalaması 20,1.

• “Diyarbakır’dan önce Şırnak’taydım. 200 kadar arkadaşımızla güzel bir toplantı yaptık. Daha önce hiç yoktuk. Tabanda çalışıyor, beraber yapacağız diyoruz.

• “Bu seçimlerde Doğu ve Güneydoğuda çok farklı sonuçlar çıkacağını düşünüyorum.”

Diyarbakır Merkezli araştırma şirketi Rawest, 2018 seçimlerinde yüzde 2 civarında olan CHP oy oranının yüzde 10 civarına çıktığını ve yavaş da olsa arttığını tahmin ediyor. CHP’nin Diyarbakır İl Başkanı bir sağlık çalışanı, hemşire Gönül Özer. O da iddialı “Bir milletvekili kesin çıkaracağız, ikincisini de garantilemeye çalışıyoruz diyor.

Bu iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını seçimler gösterecek.

Ancak söyleyebileceğim şu ki, CHP artık sadece Genel Merkezde değil tabanda siyaset yapmaya başlamış. Bu açıkça gözlenebiliyor."

