Resmen ilan edildi: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu!

X (Twitter) hesabından Ekrem İmamoğlu'nun "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var!” sözlerini paylaşan CHP, İmamoğlu'nu resmen "cumhurbaşkanı adayı" olarak ilan etti.

Resmen ilan edildi: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 23:19

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin bugün yaptığı ön seçime katılmak için milyonlarca yurttaş sandık başına gitti.

15 MİLYONA YAKIN KİŞİ SANDIĞA GİTTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de paylaştığı bilgilere göre dayanışma oyları dahil toplam 15 milyona yakın yurttaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçti.

CHP RESMEN DUYURDU

Bunun üzerine CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var!” sözleri paylaşıldı ve İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu resmen ilan edildi.


Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu #CHP

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