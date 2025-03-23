İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturmada hâkimlik kararına ulaşıldı: 'Suç örgütü lideri' ifadelerini kullandılar

Yayınlanma: 23.03.2025 - 22:18

Güncelleme: 23.03.2025 - 22:19

Ekrem İmamoğlu hakkında 18 Mart tarihinde diploma iptali kararı verilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı başlayan operasyonlarda gözaltına alındıktan 4 gün sonra tutuklandı.İmamoğlu'nun yanı sıra 50 İBB yöneticisi daha tutuklandı. Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı. Soruşturmaları en kritik dayanağını 'gizlli tanıkların' ifadeleri oluşturdu. FETÖ'cülerin de sık kullandığı bu yöntem kamuoyunun tepkisine neden oldu.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına, şüpheliler Ahmet Hamdi Çiçek ile Ahmet Talha Bilgin'in yurtdışına çıkış ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verilen İstanbul Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına ulaşıldı. Kararda, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu için ''suç örgütü lideri'' denildi.

TUTUKLAMA ÖLÇÜLÜYMÜŞ!

Kararda şu ifadelere yer verilerek İmamoğlu'nun tutuklandığına karar verildiği açıklandı:

"Ekrem İmamoğlu ve yöneticilerinin emir ve talimatları doğrultusunda, hiyerarşik yapı içerisinde sürekli işlendiği ve suç örgütünün bu fiillere özgülendiği, MASAK raporları, tanık ve müşteki beyanları, HTS kayıtları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, atılı suçun katalog suçlardan olması dolayısıyla tutuklama sebeplerinin mevcut olduğunun varsayılması, atılı suçların vasıf ve mahiyeti ile kanunda öngörülen cezasının alt ve üst sınırı nedeniyle, kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedene bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, bu doğrultuda tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varılarak, şüphelinin tutuklanmasına karar verilmiştir."