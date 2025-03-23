Son Dakika... Ümit Özdağ'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması: 'Biraz önce karşılaştık...'
Son Dakika haberi... Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri-Marmara Ceza İnfaz Kurumu binasında gördüğünü ve selamlaştıklarını açıkladı. Özdağ, İmamoğlu için, "Morali iyi" dedi.
Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Özdağ, "Avukat görüşmesine giderken Ekrem Bey ve 15 arkadaşının yerleştirileceği hücreler için çıkarılan yeni yatak ve nevresim takımlarını koridorlarda gördüm. Biraz önce de avukat kabininde karşılaştık. Kaymakamlıktan gelen tebligatları imzaladı. Selamlaştık. Morali iyi" ifadelerini kullandı.
"AYDINLIK GÜNLER GELECEK"
Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu DÜŞMAN CEZA HUKUKU uygulaması neticesinde tutuklanmıştır.
Sayın İmamoğlu’nu benim 62 günden bu yana rehin tutulduğum Silivri-Marmara Ceza İnfaz Kurumu binasına getirdiklerini infaz memurlarından öğrendim.
Avukat görüşmesine giderken Ekrem Bey ve 15 arkadaşının yerleştirileceği hücreler için çıkarılan yeni yatak ve nevresim takımlarını koridorlarda gördüm.
Biraz önce de avukat kabininde karşılaştık. Kaymakamlıktan gelen tebligatları imzaladı. Selamlaştık. Morali iyi.
Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan ile de karşılaştık. Onun da morali iyiydi.
Geçmiş olsun Sayın Başkanlara, evet elbet bugünler geçecek ve aydınlık günler gelecek."
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