Resmi yazı ortaya çıktı: AKP'li belediyeden Erdoğan’ın mitingi için 'katılım çağrısı'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 12:10

AKP’li Gebze Belediyesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü İzmit'te yapacağı mitinge gelmeleri için tüm personeline eksiksiz katılım çağrısı yaptı.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, Belediye İnsan Kaynakları’ndan müdürlüklere gönderilen yazıda şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli katılımıyla 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü İzmit Milli irade Kent Meydanı'nda saat 16:30'da yapılacak belediyemizin faaliyetlerinin de içinde bulunduğu; Kocaeli’de ulaşımdan altyapıya, sağlıktan eğitime kazandırılan eserlerin açılışının yapılacağı Açılış Bayramı’na resmi bir program olması münasebetiyle tüm personelimizin (Memur işçi, sözleşmeli ve KHK’lı) eksiksiz katılımının gerçekleşmesi noktasında gerekli hassasiyetin sağlanması gerekmektedir.

CHP'DEN SERT TEPKİ

AKP’li Gebze Belediyesi’nin konuya ilişkin yazısını sosyal medyadan paylaşan CHP Kocaeli il Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, “Ülkemizi her alanda batırmanın eşiğine getiren AKP İktidarı artık kendisinin miadının dolduğunun farkında. Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı hiçbir mitingde istediği ilgiyi göremiyor. Hal böyle olunca devletin tüm kurumları, tüm AKP'li belediyeler Erdoğan'ın konuşacağı alanı doldurmak için ellerinden geleni ardına koymuyorlar” dedi.

Taşıma suyu ile değirmenin döndürülemeyeceğini belirten CHP İl Başkanı Yıldızlı şunları söyledi:

Yapılacak ilk genel seçimde, halkın oylarıyla gideceksiniz. Bunu sizde çok iyi biliyorsunuz. Bunun stresini de yaşadığınızı çok iyi görüyoruz.

Bildiğiniz üzere Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki Cumartesi günü de sözüm ona ’10. Açılış Bayramı’ nedeniyle İzmit'e gelecek. Bitmeyen projeler kenti Kocaeli'nde açılış bayramı yapacak.

Erdoğan neyi açacak. Uçak kalkmayan Cengiz Topel Havaalanı'ndan uçakları mı kaldıracak.

Yıllardır bitmeyen Kandıra Duble Yolunu mu açacak? Bir türlü bitmeyen Kocaeli Şehir Hastanesi'ni mi açacak, yıllardır bitmeyen Gölcük Devlet Hastanesi'ni mi açacak. Acaba Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde onlarca bitmeyen proje olduğunu biliyor mu?

Dediğim gibi AKP artık gideceğinin farkında ve onun stresini yaşıyor. Aynı stresi AKP'li belediye başkanları da yaşıyor. Aynı AKP'li Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gibi.

“İŞÇİSİNE ZAM VEREMEYEN, ŞİMDİ MİTİNGİ DOLDURMA TELAŞINA DÜŞMÜŞ”

Belediye personellerine bu konuda baskı yapılamayacağını kaydeden CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, şöyle konuştu:

İşçisine herkesin verdiği yüzde 30 enflasyon iyileştirme zammını vermeyen Zinnur Büyükgöz, şimdi Erdoğan'ın İzmit'te yapacağı mitingi doldurma telaşına düşmüş. Gözü başka bir şey görmüyor.

İşçisine, memuruna, sözleşmelisine ‘Mitinge katılacaksınız’ emirleri yağdırıyor. Katılanların isim listelerini şimdiden isteyerek psikolojik baskı yapıyor.

Zinnur Büyükgöz, korkunun ecele faydası yok; senin de tüm belediye çalışanlarının isim listesini isteyerek fişleme hakkın yok.

Çalışanlarına yaptığın bu üstü kapalı gözdağını unutacağımızı zannetme. Mahkeme kadıya mülk değil; bunu böyle bilesin. Doldurduğun o koltuğun hakkını vermek istiyorsan, önce alın teri kurumandan tüm çalışanlarının hakkını ver.

Belediyedeki çalışma barışını bozma. Hak ettikleri enflasyon farkı zammını vermekten imtina ettiğin belediye çalışanlarını, mitinge katılma konusunda zorlayarak çalışma barışını bozma."