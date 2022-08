AKP'li belediyenin çöken duvarına tepki: 'Kimi kime şikayet edeceğiz?'

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:44

Mardin’in Yeşilli ilçesi Tekinler Caddesi’nde yağmur suları ve altyapı eksikliği istinat duvarının çökmesine neden oldu.

İlçe sakinlerinden Fethullah Samaras, onlarca kez belediyeye başvurarak yolun istimlak edilip yapılmasını istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Hep boşa çıktı. Hep bugün yarın, bir hafta on gün bir ay sonra derken oylama politikasıyla 4-5 senedir bu şekilde. Biz 100 bin liralık bir parayı tekrar buraya koymak istemiyoruz. Belediye’nin sorumsuzluğundan dolayı bu duvarı yapmamaları. Bu duvar düştüğü zaman yolu da komple indirmesi can ve mal güvenliğini tehlikeye sokuyor. Bunu her zaman bütün merciler de dile getirmemize rağmen hiçbir şekilde müdahale edilmiyor. En son müracaatlarımızdan haber bekliyoruz. Eğer olumsuz bir cevap bir haber alırsak direk CİMER gereken bilgileri, video kayıtlı ve şahitler huzurunda imza toplayarak direk fen işleri bakanlığına göndereceğim. Orada artık gereken neyse ilgilenirler diye düşünüyorum. Bizim şu görmüş olduğunuz küme evlerin önüne sürekli araçlar girip çıkıyor. Geri geri gelirken tabi yol düşmesinden, daralmasından dolayı aracımız bir ara buradan aşağıya sürüklendi. Kış ayındaydı vinç yardımıyla ve bir sürü maliyet ile zor çıkarabildik. Aracın da bir sürü hasarı oldu.”

“GİDİP GERİ GELMİYORLAR”

Şikayetlerinin dikkate alınmadığını kaydeden Özgür Samaras ise şunları söyledi:

“Buradaki duvarı yaklaşık 5-6 sene önce kendi imkanlarımız ile kendi çabamız ile yaptık. Duvarı yaptıktan sonra yağmur suları, dağdan gelen suların hepsi yoldan geçiyor. Yıllardır böyle, belediye hiçbir şekilde önlem almıyor. Gelen yağmur suları gördüğünüz gibi duvarımızı yıktı. Birkaç kere müracaat ettik Belediye’ye, Hayrettin Demir’e ondan önceki başkana da o da AKP’liydi. Heyet gönderiyorlar birkaç kişi gelip bakıyorlar onaylattırıyorlar gidip geri gelmiyorlar. Bu yaklaşık bu 4-5 yıldır devam etti. En son yine başvurduk Belediye’ye, yine heyet gönderdi yaklaşık bir ay önce gelip baktılar, onaylattılar. ‘İşte Mardin’e gönderdik, Mardin’den onay gelmesi lazım’ dediler. Öyle gelip duvarı yapacağız. İşte en son geçen hafta gittik tekrar, Belediye Başkanı Hayrettin Demir Ankara’ya gitmiş gelip yapamıyorlarmış. Seçimi bekliyorlarmış, bir yerden onay bekliyorlarmış. Bizi kaç senedir oyalıyorlar. Yolun hali böyle, yoldan gelen suların hepsi duvara geliyor, insanların evlerine gidiyor. Herhangi bir altyapı, herhangi bir kentleşme projesi yok. Bu rezilliği çok uzun zamandır çekiyoruz. Bundan dolayı şikayetlerimiz de oldu, dilekçeler gönderdik birkaç mecraya ama ilgilenen yok. Belediye de onların her şey onların elinde olduğu için kimi kime şikayet edeceğiz.”

Yeşilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise duvar ve yolun bir hafta içinde yapılacağını belirtti.