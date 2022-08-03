AKP'li belediyenin çöken duvarına tepki: 'Kimi kime şikayet edeceğiz?'
Mardin’in Yeşilli ilçesi Tekinler Caddesi’nde uzun süredir yağmur ve biriken sular ile altyapı eksikliği nedeniyle çöken istinat duvarı ve yolun yapılmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Bölge sakini Özgür Samaras, AKP'li belediyeye 4-5 yıldır yaptıkları tüm başvurulara rağmen sorunun çözülmediğini belirterek, “ Belediye de onların, her şey onların elinde olduğu için kimi kime şikayet edeceğiz” dedi.
Mardin’in Yeşilli ilçesi Tekinler Caddesi’nde yağmur suları ve altyapı eksikliği istinat duvarının çökmesine neden oldu.
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