AKP'li belediyenin çöken duvarına tepki: 'Kimi kime şikayet edeceğiz?'

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Mardin’in Yeşilli ilçesi Tekinler Caddesi’nde uzun süredir yağmur ve biriken sular ile altyapı eksikliği nedeniyle çöken istinat duvarı ve yolun yapılmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Bölge sakini Özgür Samaras, AKP'li belediyeye 4-5 yıldır yaptıkları tüm başvurulara rağmen sorunun çözülmediğini belirterek, “ Belediye de onların, her şey onların elinde olduğu için kimi kime şikayet edeceğiz” dedi.

ANKA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:19

Mardin’in Yeşilli ilçesi Tekinler Caddesi’nde yağmur suları ve altyapı eksikliği istinat duvarının çökmesine neden oldu.

mardin AKP belediye

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