AKP'li Bekir Karakuş'un şirketine ihale yağıyor!

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 03:50

AKP’li Bekir Karakuş’un şirketi AKP’li belediyelerden milyonluk ihaleler almaya devam ediyor. Son olarak İstanbul’da Ümraniye Belediyesi’nden 20 milyon liralık matbaa ihalesini alan Karakuş’un şirketi bu sefer de AKP’li Sultangazi Belediyesi’nden 22 milyon TL’lik bir matbaa ihalesi daha aldı. Karakuş’un şirketinin aldığı son ihaleyle birlikte kamudan aldığı ihalelerin değeri ise yaklaşık 100 milyon TL’yi geçiyor.

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgilere göre, İstanbul’daki AKP’li Sultangazi Belediyesi, 24 Kasım 2022’de, “2023 Yılı Tanıtım-Duyuru Materyalleri ile Muhtelif Basılı Evrak ve Bayrak Alımı” adı altında ihaleye çıktı. 18 Ocak 2023’te sonuçlanan ihaleyi, 22 milyon 950 bin 500 TL’lik en düşük teklifi veren Bekir Karakuş’un şirketi, Karakuş İletişim Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. İhaleye üç firma katılırken sadece Karakuş’un firması Karakuş İletişim Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifi geçerli sayıldı. Sözleşmede yer alan bilgilere göre, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yüklenici malzemenin teslimini peyderpey gerçekleştirecek.

ŞİRKETİ 2003’TE KURDU

AKP’nin çeşitli teşkilatlarında yöneticilik görevlerinde bulunan ve 2020 yılında AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı görevine aday olan Bekir Karakuş’un şirketi, Karakuş İletişim Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2017’den bu yana AKP’li belediyelerden birçok ihale aldı. Karakuş’un şirketi 2003 yılında kuruldu.

Bugüne kadar Gaziosmanpaşa Belediyesi, Sultangazi Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Bahçelievler Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden ihaleler aldı.

AKP’li iş insanı Başar Biberoğlu, Bekir Karakuş’un AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı adaylığını açıklamasına tepki göstermiş, Karakuş hakkında “İBB AK Parti’de olduğu dönemlerde onlarca milyon dolarlık matbaa ihaleleri alan kişi” ifadeleriyle iddialarını dile getirmişti.