Resul Emrah Şahan'dan 'Kent Lokantaları' jesti: 3 öğün yemeğin ücretini, yurttaşlar adına kendi cebinden ödedi!

Silivri'de tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan; kayyum tarafından 19 Mart'tan bu yana kapalı tutulan ve günler sonra bugün açılan Kent Lokantaları'nda, 3 öğün yemeğin ücretini kendi cebinden ödedi. Şahan, sosyal medyadan not paylaştı.

Resul Emrah Şahan'dan 'Kent Lokantaları' jesti: 3 öğün yemeğin ücretini, yurttaşlar adına kendi cebinden ödedi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 14:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dar gelirli yurttaşlara ucuz ve sağlıklı yemek sunmak amacıyla açılan Kent Lokantaları, Şişli’deki "kayyum" yönetimi tarafından kapatılmıştı.

19 Mart’tan bu yana kapalı kalan Kent Lokantaları, bugün hizmete açıldı.

Saat 12.00 itibarıyla açılan lokantalarda yoğunluk dikkat çekti. 

RESUL EMRAH ŞAHAN'DAN BÜYÜK JEST

Silivri Cezaevi'nde hukuksuzca tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Şahan, Kent Lokantaları'nda, 3 öğün yemeğin ücretini kendi cebinden ödedi. 

Başkan Şahan, X hesabından da bir not paylaştı.

Şahan, "Kent Lokantalarımızdaki her tabak, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın bir parçasıdır. Bugün açıldığını duyunca, başkanlık maaşımla tüm yemeklerin ücretini sizin adınıza ödemek istedim. Kent Lokantaları bir lütuf değil, halkın hakkıdır. Bu hakka sahip çıkan herkese yürekten selam olsun" dedi.


Etiketler: #resul emrah şahan #kent lokantaları #Kent Lokantası

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