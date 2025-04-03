Resul Emrah Şahan’ın avukatından tutuklamaya itiraz: 'HTS verileri delil niteliği taşımıyor'

Yayınlanma: 03.04.2025 - 13:47

Güncelleme: 03.04.2025 - 13:47

Şişli’nin seçilmiş Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna ilişkin itiraz dilekçesi sunuldu. Müvekkilinin hukuka aykırı bir şekilde tutuklandığını belirten Avukat Hüseyin Ersöz, adliye önünde yaptığı basın açıklamasında sürecin usule uygun ilerlemediğini, tutuklamaya gerekçe gösterilen HTS ve baz istasyonu kayıtlarının delil niteliği taşımadığını vurguladı.

Türkiye’deki tek adli bilişim mühendisi Tuncay Beşikçi’den alınan bilimsel mütalaayı dilekçeye eklediklerini belirten Ersöz, bu kayıtlardan kişiler arası irtibatın tespit edilemeyeceğini, yan yana bulunmanın da ispatlanamayacağını ifade etti.

Ersöz, “Müvekkilimiz hakkında tutuklamaya gerekçe olarak gösterilen veriler, sadece baz istasyonu ve HTS kayıtlarıdır. Bu kayıtlar ise tek başına delil teşkil edemez. Ayrıca müvekkilimiz hakkındaki iddialar, seçim döneminden önce sosyal medyada kimliği belirsiz kişilerce yapılan paylaşımların benzeri niteliktedir” dedi.

35 sayfalık dilekçede hem lehe delillere hem de hukuki eksikliklere ayrıntılı biçimde yer verdiklerini kaydeden Ersöz, “Şişli’nin %70 oyla seçilmiş belediye başkanı olan müvekkilimizin kaçma şüphesi yoktur. Bu nedenle tutuklama tedbiri ölçüsüzdür ve bir an önce kaldırılmalıdır” diye konuştu.