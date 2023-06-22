Yayınlanma: 22.06.2023 - 11:47

Güncelleme: 22.06.2023 - 11:47

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Rıdvan Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Rıdvan Duran kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran kaç yaşında, nereli? İşte, Rıdvan Duran hakkında merak edilenler...

RIDVAN DURAN KİMDİR?

1972 yılı Sakarya Geyve doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra, Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünde “Yerel yönetimler” üzerine yaptığı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır.

Adapazarı Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı, Adapazarı Belediyesi Özel Kalem Müdürü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı, SASKİ (Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Yönetim Kurulu Üyeliği, Sakarya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı, Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Kültür A.Ş. Genel Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak idari görevlerde bulunmuştur.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanlığı, Sakaryaspor Kulüp Asbaşkanlığı ve Başkan Vekilliği yapmıştır.

Halen İstanbul İktisatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Wushu-Kungfu Federasyonu Asbaşkanlığı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri devam etmektedir.

Sakarya’da yerel bir radyo kurmuş, genel yayın yönetmeliği görevinde bulunmuş ve çeşitli radyo programları yapmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

RIDVAN DURAN ÖZEL HAYATI

Rıdvan Duran, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Leman Yenigün

Rıdvan Duran

Sevim Sayim Madak

Zafer Tarikdaroğlu