Yayınlanma: 22.06.2023 - 11:20

Güncelleme: 22.06.2023 - 11:20

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Lutfihak Alpkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Lutfihak Alpkan kimdir? Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan kaç yaşında, nereli? İşte, Lutfihak Alpkan hakkında merak edilenler...

LUTFİHAK ALPKAN KİMDİR?

Lutfihak Alpkan, 1969 doğumlu olup Yönetim ve Organizasyon alanında 2004’te Doçent ve 2009’da Profesör olmuştur. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bölüm Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü, Vekil Dekanlık, Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü, Rektör Danışmanlığı ve Rektör Yardımcılığı gibi çeşitli idari görevler üstlenmiştir.

Halen Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği Başkan Yardımcısı olan Alpkan daha önce Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Vekilliği, İçişleri Bakan Danışmanlığı ve International Strategic Management Conference'ın Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

LUTFİHAK ALPKAN ÖZEL HAYATI

İngilizce ve Fransızca bilen Alpkan evli ve iki çocuk babasıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Adnan Ertem

Ahmet Aydın

Faruk Özçelik

Lutfihak Alpkan