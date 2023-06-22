Mehmet Aktaş kimdir? İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Aktaş hangi görevlerde bulundu?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 11:18

Güncelleme: 22.06.2023 - 11:18

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Mehmet Aktaş, oldu. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'nun hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Mehmet Aktaş kimdir? Yeni İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş kaç yaşında, nereli? İşte, Mehmet Aktaş hakkında merak edilenler...

MEHMET AKTAŞ KİMDİR?

1968 yılında Elazığ'da doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Mülki idare amirliği görevine ilk olarak 1994 yılında Malatya kaymakam adayı olarak başladı. Gülağaç, Kuluncak, Hasköy, Cumayeri ve Çayeli ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde şube müdürü ve daire başkanı olarak görev yaptı. 2014 yılında İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi başkanı görevinde bulundu.

1 Haziran 2016 tarihli kararname ile Karabük valiliğine atandı. 30 Haziran 2017 tarihinde Şırnak valisi olarak göreve başladı.

18 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emniyet genel müdürü olarak atandı.26 Nisan 2021 tarihinde PTT Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları:

Bülent Turan

Mehmet Aktaş

Mehmet Sağlam

Münir Karaloğlu