Yayınlanma: 11.06.2024 - 16:34

Güncelleme: 11.06.2024 - 16:34

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Gabriel Paulista'nın kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Gabriel Paulista kimdir? Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Gabriel Paulista kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

GABRIEL PAULISTA KİMDİR?

Gabriel Paulista, 26 Kasım 1990 yılında dünyaya geldi. Stoper pozisyonunda oynayan Brezilyalı profesyonel futbolcudur. La Liga ekiplerinden Atlético Madrid forması giymektedir.

Kariyerine 2010 yılında Vitória'da başladı, iki Campeonato Baiano şampiyonluğu kazandı ve 2010 Copa do Brasil'de ikinci oldu. 2013'te Villarreal'e transfer oldu ve İspanya'nın en üst liginde bir buçuk sezon geçirdi. Ocak 2015'te 15 milyon Avro bonservis ücretiyle Arsenal'e katıldı ve kulüple iki FA Cup kazandıktan sonra Ağustos 2017'de Valencia'ya transfer oldu. Valencia formasıyla 200'den fazla maça çıktı ve 2019'da Copa del Rey'i kazandı. Ocak 2024'te La Liga ekibi Atlético Madrid ile anlaştı.