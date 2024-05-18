'Rıza göstermiyorum' demişti: Devlet Bahçeli'nin 'yeni takımı' Fatih Karagümrük küme düştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen sene yapılan Beşiktaş-Antalyaspor maçında " hükümet istifa" sloganlarının atılmasının ardından Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını açıklamıştı.
6 Şubat depremlerinin ardından Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etmiş ve o maçta tribünler hükümeti istifaya davet etmişti. Bunun üzerine Beşiktaş üyeliği bulunan Devlet Bahçeli tribünlere tepki göstererek Beşiktaş üyeliğinden ayrılmıştı.
Gelişmelerin ardından MHP lideri Fatih Karagümrük takımını destekleyeceğini açıklayarak, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" demişti.
KARAGÜMRÜK SÜPER LİG'DEN DÜŞTÜ
Fatih Karagümrük takımı bugün oynadığı Gaziantep deplasmanında 3-1 mağlup olarak İstanbulspor'un ardından ligden düşen ikinci takım oldu.
Karagümrük gelecek sene 1. Lig'de mücadele edecek.
"BİZDE DÖNMEK YOK" DEMİŞTİ
Ayrıca Bahçeli, bugün basın mensuplarının kendisine sorduğu soruya şöyle yanıt vermişti.
"Beşiktaş’tan ayrıldım. Karagümrük’ün küme düşmesine de rıza göstermiyorum. Karagümrük Süper Lig’de kalmalıdır. Bu aynı zamanda futbolun gümrüğüdür. Onu aşan gümrükten geçmiş olur"
Bahçeli Beşiktaş'a dönme ihtimali sorusuna ise "Hayır yok. Bizde dönmek yok" demişti.
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