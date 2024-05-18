'Rıza göstermiyorum' demişti: Devlet Bahçeli'nin 'yeni takımı' Fatih Karagümrük küme düştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen sene yapılan Beşiktaş-Antalyaspor maçında " hükümet istifa" sloganlarının atılmasının ardından Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını açıklamıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 21:27
'Rıza göstermiyorum' demişti: Devlet Bahçeli'nin 'yeni takımı' Fatih Karagümrük küme düştü
Abone Ol google-news

6 Şubat depremlerinin ardından Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etmiş ve o maçta tribünler hükümeti istifaya davet etmişti. Bunun üzerine Beşiktaş üyeliği bulunan Devlet Bahçeli tribünlere tepki göstererek Beşiktaş üyeliğinden ayrılmıştı.

Gelişmelerin ardından MHP lideri Fatih Karagümrük takımını destekleyeceğini açıklayarak, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" demişti.

KARAGÜMRÜK SÜPER LİG'DEN DÜŞTÜ

Fatih Karagümrük takımı bugün oynadığı Gaziantep deplasmanında 3-1 mağlup olarak İstanbulspor'un ardından ligden düşen ikinci takım oldu.

Karagümrük gelecek sene 1. Lig'de mücadele edecek.

"BİZDE DÖNMEK YOK" DEMİŞTİ

Ayrıca Bahçeli, bugün basın mensuplarının kendisine sorduğu soruya şöyle yanıt vermişti.

"Beşiktaş’tan ayrıldım. Karagümrük’ün küme düşmesine de rıza göstermiyorum. Karagümrük Süper Lig’de kalmalıdır. Bu aynı zamanda futbolun gümrüğüdür. Onu aşan gümrükten geçmiş olur"

Bahçeli Beşiktaş'a dönme ihtimali sorusuna ise "Hayır yok. Bizde dönmek yok" demişti.


Devlet Bahçeli haberleri Fatih Karagümrük haberleri küme düşme haberleri

İlgili Haberler

MHP lideri Bahçeli, Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın sözlerinden rahatsız oldu: Ben olsam 'sen orada yoksun' diye içeri alırdım

MHP lideri Bahçeli, Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın sözlerinden rahatsız oldu: Ben olsam 'sen orada yoksun' diye içeri alırdım
Bahçeli'den 'kalkışma' çıkışı: 'Cüret edenlerin başı ezilmeli'

Bahçeli'den 'kalkışma' çıkışı: 'Cüret edenlerin başı ezilmeli'
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Devlet Bahçeli'ye 'yeni anayasa' ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Devlet Bahçeli'ye 'yeni anayasa' ziyareti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çorum'da akılalmaz olay... Polis memuru uzman çavuşu öldürdü!

Çorum'da akılalmaz olay... Polis memuru uzman çavuşu öldürdü!
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
Avukat laikliği hatırlatıp reddi hakim talebinde bulundu, mahkeme baroya şikayet etti

Avukat laikliği hatırlatıp reddi hakim talebinde bulundu, mahkeme baroya şikayet etti
Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor
CHP'den Saraçhane'de 'Büyük Eğitim Mitingi'... Özgür Özel kürsüde Erdoğan'a seslendi: 'Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?'

CHP'den Saraçhane'de 'Büyük Eğitim Mitingi'... Özgür Özel kürsüde Erdoğan'a seslendi: 'Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?'
Hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs’ta açık görüş izni tanınacak

Hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs’ta açık görüş izni tanınacak
'Kamuda tasarruf' genelgesi Resmi Gazete'de

'Kamuda tasarruf' genelgesi Resmi Gazete'de
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Oğlak burcu yorumu