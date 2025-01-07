Rıza Sarraf ve Halkbank davasının kritik tanığı öldü

Yayınlanma: 07.01.2025 - 14:16

Güncelleme: 07.01.2025 - 14:16

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen Rıza Sarraf davasının tanığı, Türkiye'de 'FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle aranan ve ABD'ye kaçan eski polis Hüseyin Korkmaz'ın ABD'de öldüğü belirtildi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Korkmaz, Sarraf davasında yargılanan Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın 2018'de yapılan duruşmalarında tanık olarak dinlenmişti. 38 yaşındaki Korkmaz uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Amerika'nın Sesi (VOA) Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Türkiye’de İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele bölümünde komiser yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Korkmaz, 17-25 Aralık soruşturmalarını yürüten savcı ve polislere yönelik soruşturmada gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Hüseyin Korkmaz, 17 Aralık soruşturmasını yürüten ekibin başındaydı. 17 ay tutuklu kalan Korkmaz, Şubat 2016’da tahliye edilmişti. Korkmaz, 2016 yılının ağustos ayında ABD’ye gitmişti.

TANIK OLARAK İFADE VERECEKTİ

Halkbank’ın ABD’de yargılanıp yargılanmayacağıyla ilgili New York İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nde görülen davada, savcılık Korkmaz’ın Halkbank aleyhine tanıklık yapacağını açıklamıştı. Korkmaz ağır hastalığı nedeniyle tanık olarak ifade vereceği duruşmaya katılamamıştı.

Mahkeme, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın davayla ilgili 'kritik tanık' olarak adlandırdığı Korkmaz’ın video konferans aracılığıyla olarak dinlenmesine karar vermişti.

New York İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, Halkbank’ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında yargılanamayacağıyla ilgili yaptığı başvuruyu Ekim 2024'te, mahkeme kararına itirazını aralıkta reddetmişti.

Aynı mahkeme Halkbank’ın, kararın temyizi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru talebini geçtiğimiz ay kabul etmiş, gerekçeli kararına şerh düşerek Korkmaz’ın tanıklık etmesi için tarafların uzlaştığını belirtmişti.