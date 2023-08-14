Eski AKP'li Vahit Kiler'e ait Sapphire AVM'de kiracılar mahkeme yolunda!

Yayınlanma: 14.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.08.2023 - 03:00

İstanbul’un en değerli caddelerinden birinde yer alan, açıldığında seyir terası ile en lüks alışveriş merkezi ve gökdelenleri arasında sıralanan Sapphire’deyiz. 261 metre ile İstanbul’un en yüksek binası olan gökdelenin alışveriş merkezi kapısından giriyoruz.

Büyük bir sıcak dalgası karşılıyor bizi. Asansörler çalışmıyor, bazı tuvaletler kapalı. Havalandırmalar da çalışmadığı için ağır bir koku var. Yürüyen merdivenler ise sürekli bakımda.

Gökdelenin sahibi AKP’nin eski milletvekillerinden Vahit Kiler. Kiler Holding, AKP iktidarıyla birlikte hızlı bir yükseliş yakalayan gruplardan biri. Holding, gökdeleni 2011 yılında işletmeye aldı. Binada 173 bağımsız bölümün yanı sıra 200’ün üzerinde mağaza ve 4 katlı bir otopark bulunuyor. Kiler bir türlü başarılı olamayan seyir terası ve AVM’yi 2015 yılında borçları karşılığında Halk Bankası’na devretmişti. Geçen yıl ise sattığı fiyatın yarısına 48 milyon dolara yeniden aldı.

Aldıktan sonra da AVM’de yeni bir tartışma gündeme geldi. Binada kalan az sayıdaki dükkanın yöneticilerinin iddiasına göre binadaki işletme sorunları bilinçli yapılıyor ve Kiler grubunun amacı AVM’deki dükkanların ofise çevrilebilmesi için boşaltmak. Bunun için gizli baskı yani mobbing uygulanıyor.

Viraneye dönen AVM’de ziyaretçi sayısı elle sayılacak kadar az. Katlardan birinde mağazaların tamamı boşaltılmış hatta ışıkları dahi söndürülmüş. Dükkânları dolaşıyoruz. Bir yazılım firması sahibiyle görüşüyoruz. Durumu şöyle özetliyor:

“Burayı kiralayalı henüz bir yıl bile olmadı. Sapphire AVM, Kiler’e geçtikten sonra sorunlar yaşanmaya başladı. Havaların ısınmasıyla sorunlar arttı. Otopark 4 katlı ve ücretsizdi. Tek kata düşürüp ilk 1 saat ücretini 80 lira olarak belirlediler. Ancak ücretli otopark olmak için ruhsatları yok. Giriş saatlerini değiştirdiler. Sabah 6’da gelmesi gereken arkadaşlar gelemiyor. Saat 8’de yapılacak girişleri ise çöplerin çıkarıldığı alandan yapmaya başladılar, çöplük içinden geçmek zorunda kalınıyor.”

‘KİRA SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE...’

Mağaza müdürünün yorumu şöyle: “Kira sözleşmemizin dolmasına daha süre var. Bizi çıkarmak istiyorlar. Biz de çıkmamak için direniyoruz. Birçok mağaza, dayanamadı kapatıp gitti. Mahkemelik olanlar var.”

Başka bir mağazanın yöneticisi de durumu Kiler Holding’in mobbingi olarak değerlendiriyor. Asıl amacın burayı bir iş merkezine çevirmek ve kira sözleşmelerini iptal etmeyen mağazaların çıkmasını sağlamak olduğunu ekliyor ve binanın özellikle bakımsız bırakıldığını söylüyor.

İddiaları sorduğumuz Kiler grubundan yanıt alamadık. Kiracılara göre ise dava sayıları artmaya devam edecek.