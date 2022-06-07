TRT, filmdeki 'sürtük' kelimesini sansürledi

07 Haziran 2022 Salı, 09:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı konuşmasında Gezi Direnişi'ne katılan yurttaşlara yönelik “Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti” iddiasını tekrarladı. Erdoğan, direnişe katılan eylemciler için “Bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerini kullandı.

'Sürtük' ifadesinin yankıları devam ederken Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında devlete yakınlığıyla eleştirilen TRT'nin 'sürtük' kelimesini sansürlediğini yazdı.

Sinema izleyicisi bir dostunun TRT2’de yayımlanan Unforgiven filminde “Sizi gidi aptal sürtükler” lafının sansürlediğini duyuran Ataklı, "Demek ki TRT yönetimi 'sürtük' kelimesinin ahali tarafından duyulmasını sakıncalı kabul ediyor" dedi.

Ataklı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İyi bir sinema izleyicisi bir dostum aradı.

“Biraz önce TRT2’de Unforgiven filmini izledim, ne oldu biliyor musun?” diye sordu.

Güldüm tabii, “Yahu nereden bileyim?”

“Dur dur, anlatayım” dedi ve devam etti:

“Filmin bir sahnesinde, bar sahibi yanında çalıştırdığı kadınlara, “Sizi gidi aptal sürtükler” diye bağırıyor.

TRT’ciler ‘sürtük’ kelimesi geçtiğinde biplediler.”

İktidar medyasında hasar azaltma çalışmaları: Sabah, Erdoğan 'sürtük' dedikten sonra TDK'daki anlamını sansürlediİktidar medyasında hasar azaltma çalışmaları: Sabah, Erdoğan 'sürtük' dedikten sonra TDK'daki anlamını sansürledi

Karşılıklı kahkaha attık tabii.

Demek ki TRT yönetimi “sürtük” kelimesinin ahali tarafından duyulmasını sakıncalı kabul ediyor.

Şimdi merak ediyorum, her ne kadar saray medyası henüz sürtük konusuna pek girmediyse bile, ola ki bu konuşmayı bir daha yayınlaması gerekirse AKP genel başkanının ağzından o kelime çıktığında yine bipleme yapacaklar mı?"