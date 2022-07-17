Sosyal medyada 'hanım kızımız' ve 'sürtük' tartışması: 'Asıl rezil ‘sürtük’ kelimesine alkış tutanlar'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevirmeni hakkındaki ifadelerinden dolayı AKP'li isimlerin hedefi olmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun tercüman için kullandığı 'hanım kızımız' ifadesine karşılık "Rezilsin" diyen Varank'a, sosyal medya kullanıcıları Erdoğan'ın sarf ettiği 'sürtük' ifadesini hatırlattı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.
Kılıçdaroğlu'nun tercüman için kullandığı 'hanım kızımız' ifadesine karşılık "Rezilsin" diyen Varank'a, sosyal medya kullanıcıları Erdoğan'ın sarf ettiği 'sürtük' ifadesini hatırlattı.
Türkçe ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşan, profesyonel tercüme yapan bir kadına hanım kız diyerek küçümseyen @kilicdarogluk, REZİLSİN!— Mustafa Varank (@varank) July 15, 2022
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ERDOĞAN’IN ‘SÜRTÜK’ SÖZÜ HATIRLATILDI
Varank'ın bu çıkışının ardından ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç ay önce Gezi Parkı eylemcilerine yönelik kullandığı “çürük” ve “sürtük” ifadesi hatırlatıldı.
'Sürtük' ifadesi, sosyal medyada kısa sürede Türkiye gündemine girdi.
CHP KADIN KOLLARI: ASIL REZİL ‘SÜRTÜK’E ALKIŞ TUTANLAR
CHP İstanbul İl Kadın Kolları da Bakan Varank’ın CHP liderine yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Twitter’dan yapılan açıklamada Erdoğan’ın Gezi eylemcilerine yönelik kullandığı “sürtük” ifadesine atıfta bulunuldu ve “Türkiye rezili de rezilliği de iyi görüyor. Asıl REZİL ‘Sürtük’ kelimesine alkış tutup, ‘Hanım kız’ kelimesini aşağılayıcı bulandır…” denildi.
ÇELİK DE HEDEF ALDI
Öte yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Kılıçdaroğlu'nun görevi başındaki genç bir devlet görevlisini tehdit ediyor olması da utanç vericidir. Kılıçdaroğlu'nun küçümsemeye çalıştığı arkadaşımız yetenekli, ehliyetli ve görevinin bilincindedir. Görevini yapan birinin tehdit edilmesine asla izin vermeyiz" dedi.
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