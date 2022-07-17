Sosyal medyada 'hanım kızımız' ve 'sürtük' tartışması: 'Asıl rezil ‘sürtük’ kelimesine alkış tutanlar'

17 Temmuz 2022 Pazar, 10:36

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

Kılıçdaroğlu'nun tercüman için kullandığı 'hanım kızımız' ifadesine karşılık "Rezilsin" diyen Varank'a, sosyal medya kullanıcıları Erdoğan'ın sarf ettiği 'sürtük' ifadesini hatırlattı.

Türkçe ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşan, profesyonel tercüme yapan bir kadına hanım kız diyerek küçümseyen @kilicdarogluk, REZİLSİN!



Sen partindeki kadınlara böyle hitap edebiliyor musun? https://t.co/sViO5op9st — Mustafa Varank (@varank) July 15, 2022

ERDOĞAN’IN ‘SÜRTÜK’ SÖZÜ HATIRLATILDI

Varank'ın bu çıkışının ardından ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç ay önce Gezi Parkı eylemcilerine yönelik kullandığı “çürük” ve “sürtük” ifadesi hatırlatıldı.

'Sürtük' ifadesi, sosyal medyada kısa sürede Türkiye gündemine girdi.

CHP KADIN KOLLARI: ASIL REZİL ‘SÜRTÜK’E ALKIŞ TUTANLAR

CHP İstanbul İl Kadın Kolları da Bakan Varank’ın CHP liderine yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Twitter’dan yapılan açıklamada Erdoğan’ın Gezi eylemcilerine yönelik kullandığı “sürtük” ifadesine atıfta bulunuldu ve “Türkiye rezili de rezilliği de iyi görüyor. Asıl REZİL ‘Sürtük’ kelimesine alkış tutup, ‘Hanım kız’ kelimesini aşağılayıcı bulandır…” denildi.

ÇELİK DE HEDEF ALDI

Öte yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Kılıçdaroğlu'nun görevi başındaki genç bir devlet görevlisini tehdit ediyor olması da utanç vericidir. Kılıçdaroğlu'nun küçümsemeye çalıştığı arkadaşımız yetenekli, ehliyetli ve görevinin bilincindedir. Görevini yapan birinin tehdit edilmesine asla izin vermeyiz" dedi.

