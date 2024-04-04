RTÜK, TRT Haber’i 'incelemeye' aldı

RTÜK, TRT Haber’i seçimlerde iktidar ve muhalefet partileri arasında tarafsız kalmaması ile seçim günü yasakları çiğneyen yayınları nedeniyle incelemeye alacak.

Mahir Bağış
Yayınlanma: 04.04.2024 - 06:00
RTÜK, TRT Haber’i 'incelemeye' aldı
Abone Ol google-news

Eleştirel medyaya verdiği para cezalarıyla tepki çeken RTÜK, TRT Haber’in yerel seçimler öncesi ve 31 Mart günü yaptığı yayınlarını inceleyecek. 

SEÇİM BİTTİ, RTÜK’ÜN İNCELEMESİ BİTMEDİ

RTÜK’ün CHP’li kontenjanından seçilen üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, TRT Haber’in seçim yayınlarının tef taraflı olması gerekçesiyle Üst Kurul tarafından denetlenmesi yönündeki işlem yapılmasını istemişlerdi. Seçimin bitmesinin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu şikayetin incelenmesine karar verdi.  

SEÇİM YASAKLARINI ÇİĞNEYEN TRT HABER’İN 31 MART GÜNÜ YAYINLARI İNCELENECEK

RTÜK, 31 Mart günün seçim yasaklarının başlamasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye adayı Hamza Dağ, AKP’nin Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü’nün yer aldığı reklam filmlerini gün boyunca ekranlara yansıtmıştı. Erdoğan, Kurum ve AKP propagandası yapan TRT Haber’in o günkü yayınları incelemeye karar verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAYINLARI NEDENİYLE ELEŞTİREL MEDYAYA CEZA YAĞMURU YAĞMIŞTI

RTÜK, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’ne ilişkin FOX TV ve Halk TV’ye yüzde 5, Tele1’e yüzde 3 oranında reklam gelirlerine ceza vermişti. TRT Haber’in seçim yayınlarına ilişkin RTÜK’ün bu ay içinde karar verebileceği öğrenildi.  

 


RTÜK haberleri TRT Haber haberleri seçim yasakları haberleri yerel seçimler haberleri

İlgili Haberler

RTÜK Başkanı Şahin: Seçim sonuçlarının saat 21:00’den önce verilmesi yasaktır

RTÜK Başkanı Şahin: Seçim sonuçlarının saat 21:00’den önce verilmesi yasaktır
CHP, TRT için harekete geçti: RTÜK ve YSK'ye şikâyet, savcılığa suç duyurusu

CHP, TRT için harekete geçti: RTÜK ve YSK'ye şikâyet, savcılığa suç duyurusu
TRT Haber, seçim günü yasakları çiğnedi: ‘Yasaları delerek iktidar propagandası yapmıştır’

TRT Haber, seçim günü yasakları çiğnedi: ‘Yasaları delerek iktidar propagandası yapmıştır’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

YSK, Van'da kararını verdi: Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek

YSK, Van'da kararını verdi: Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek
Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler

Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler
Erdoğan’dan AKP’li başkana tebrik: ‘Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz’

Erdoğan’dan AKP’li başkana tebrik: ‘Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz’
Trabzonspor’dan TFF’ye istifa çağrısı: ‘Emek hırsızları ve şikecilerle…’

Trabzonspor’dan TFF’ye istifa çağrısı: ‘Emek hırsızları ve şikecilerle…’
AKP'li Fuat Uğur 'aktardı': Erdoğan ağır yenilgiyi biliyordu

AKP'li Fuat Uğur 'aktardı': Erdoğan ağır yenilgiyi biliyordu
İmamoğlu üçüncü kez mazbatasını aldı: ‘Van’da yaşanan tam bir garabet’

İmamoğlu üçüncü kez mazbatasını aldı: ‘Van’da yaşanan tam bir garabet’
Özgür Özel’den çok sert 'Van' tepkisi: 'İkinci olana mazbatayı verme rezaleti, Van halkına pusu kurmaktır'

Özgür Özel’den çok sert 'Van' tepkisi: 'İkinci olana mazbatayı verme rezaleti, Van halkına pusu kurmaktır'
Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!

Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!