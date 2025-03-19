RTÜK Üyesi İlhan Taşcı'dan RTÜK Başkanına tepki: 'Medyaya gözdağı veriliyor!'

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, "Ekrem İmamoğlu polis baskınıyla gözaltına alınıyor; RTÜK Başkanı da 'yorumcuların olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi'ni istiyor! Söylemek istediği; 'ayağınızı denk alın, hoşuma gitmeyen görüş ve yorumlara en üst sınırdan cezayı keserim'" ifadelerini kullandı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı'dan RTÜK Başkanına tepki: 'Medyaya gözdağı veriliyor!'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 20:22

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, "Ekrem İmamoğlu polis baskınıyla gözaltına alınıyor; RTÜK Başkanı da 'yorumcuların olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi'ni istiyor! Söylemek istediği; 'ayağınızı denk alın, hoşuma gitmeyen görüş ve yorumlara en üst sınırdan cezayı keserim.'" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yapılan yayınların izleme uzmanları tarafından sürekli olarak incelendiğini ve yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlar hakkında yaptırım uygulanacağını bildirdi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Şahin'in bu açıklamasının medyaya gözdağı vermek amacıyla yapıldığını ifade etti.

Ebubekir Şahin'in bu açıklamasına tepki gösteren İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "RTÜK Başkanından medyaya gözdağı! Ülkenin en büyük metropolü olan İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu polis baskınıyla gözaltına alınıyor; RTÜK Başkanı da 'yorumcuların olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi'ni istiyor! Söylemek istediği; 'ayağınızı denk alın, hoşuma gitmeyen görüş ve yorumlara en üst sınırdan cezayı keserim'" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #RTÜK #İlhan Taşcı #Ebubekir Şahin #Ekrem İmamoğlu

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