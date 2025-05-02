RTÜK'e 'gündem dışı rapor' tepkisi: 'Hukuk devletlerinde kabul gören bir durum değil!'

Yayınlanma: 02.05.2025 - 13:21

Güncelleme: 02.05.2025 - 13:22

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 20 Mart 2025 tarihli 2025/12 sayılı toplantısında, toplantının başlamasına 20 dakika kala üyelere gönderilen ve 4 kuruluşa (NOW, Tele 1, Halk Tv ve SZC TV) ilişkin beş ayrı izleme raporunun gündeme alınması “oy çokluğuyla” kabul edildi.

Üst Kurul Üyesi Tuncay Keser, karara karşı oy kullandı ve toplantının ilgili müzakerelerine katılmadı.

Keser, muhalefet şerhinde, Üst Kurul’un çalışma usullerine göre üyelerin toplantı gündeminin en az bir gün önceden bilgilendirilmesi gerektiğini, ancak bu toplantıda gündem değişikliğinin sadece 20 dakika öncesinden bildirildiğini hatırlattı.

Keser, medya kuruluşlarına yüzde 5’e kadar idari para cezası ile 5 kez program durdurma gibi ağır yaptırımlar öngören raporların daha uzun hazırlık ve değerlendirme süresi gerektirdiğini söyledi.

"RTÜK HASSAS VE ÖLÇÜLÜ DAVRANMALI"

Keser, "Gündemde, yayınlarında ihlal olduğu gerekçesiyle izleme raporları bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, ek yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören raporlarla ilgili, sağlıklı ve verimli bir müzakere yapılması için 20 dakikalık hazırlık süresinin yeterli olmadığına kuşku yoktur. Gerekli hazırlık süreci olanağı tanınmayan bir ortamda, nitelikli bir müzakere yapılması mümkün değildir. Hazırlık için yaklaşık ‘20 dakika’ verilen ‘acil’ görüşmelerden, adil sonuç çıkması da mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Karşı oy yazısında Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına da atıfta bulunan Keser, ifade ve basın özgürlüğüne müdahalenin ancak demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun, ölçülü ve son çare olarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Üst Kurulun bu tür süreçlerde daha özenli hareket etmesi gerektiğini belirten Keser, “RTÜK’ün yayıncılara yönelik düzenleme ve denetim görevini yürütürken adil, ölçülü ve hakkaniyetli olması gerekir” dedi.

"HUKUK DEVLETLERİNDE KABUL GÖREN BİR DURUM DEĞİL"

Ayrıca Keser, söz konusu medya kuruluşlarına yönelik yaptırımların sıklığına dikkati çekerek bu durumun kamuoyunda RTÜK’ün tarafsızlığına yönelik soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

Keser, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Gündem dışı olarak görüşülmesi istenen raporlar, SZC, Halk TV, NOW ve Tele 1 logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarla ilgilidir ve bu kuruluşlar, son birkaç yılda en fazla yaptırımla karşılaşan kanallardır. Bu durum, yayıncı kuruluşların basın ve ifade özgürlüğü konusunda çok hassas ve adil davranılmadığı algısını doğurmakta, tarafsız olması gereken Üst Kurulun yaptırım kararlarını sorgulanır hale getirmektedir.

Çok sesliliği boğan, yorum ve eleştiri hakkını cendereye alan bu durum sürdürülebilir değildir. Hak ve özgürlüklere keyfi müdahale hukuk devletlerinde ve çağdaş demokrasilerde kabul gören bir durum değildir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin çerçevesini çizdiği demokratik toplum düzeninin gerekleriyle de örtüşmemektedir."