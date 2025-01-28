RTÜK'ten Halk TV'ye 'bilirkişi' incelemesi

Yayınlanma: 28.01.2025 - 11:34

Güncelleme: 28.01.2025 - 11:34

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Saraçhane'de düzenlediği basın açıklamasında CHP'ye yönelik soruşturmalarda görev aldığını öne sürdüğü bilirkişinin ismini açıklamıştı.

İMAMOĞLU'NA JET SORUŞTURMA

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu hakkında, "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Ayrıca Halk TV ve Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan hakkında, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.

RTÜK'TEN HALK TV'YE İNCELEME

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından Halk TV'ye inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin'in söz konusu açıklaması şu şekilde:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımız Türkiye’nin ortak acısıdır. Bu süreçte RTÜK olarak bizim de beklentimiz sorumluların bir an önce gerekli cezayı almasıdır. Bu anlamda gerek kolluk kuvvetlerinin gerek yargı birimlerinin gerekse ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hassasiyetle yaptığı çalışmalar ülkece takip edilmektedir. Hâl böyleyken böyle hassas bir konuda habercilik adına yapılan kanun dışı ve etik olmayan yayıncılık asla kabul edilemez. Özellikle görevi tarafsız bir şekilde haber sunup kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan medya mensuplarının zaman zaman hezeyana varan ve bir siyasi parti temsilcisi gibi gerçekleştirdikleri haber sunumlarını kabul etmemiz mümkün değildir.

Ülkemizin tamamının yakından takip ettiği ve yargıya intikal etmiş bir süreçle alakalı, soruşturmayı aksatacak yanlış bilgi ve belgelerle yapılan haber, yorum ve tartışma programlarını yakından takip etmekteyiz. Süreçle alakalı tespit edilen ihlallere ilişkin gerekli müeyyidelerin uygulanacağı konusunda kamuoyumuzun şüphesi olmasın.

Ayrıca, Halk TV’nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına da konu olan “Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınlaması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilerek yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik yayınları” nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır. Halk TV’nin habercilik anlayışına aykırı uygulamalarına yönelik gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uzmanlarımız tarafından hazırlanan rapor Üst Kurul toplantısında görüşülüp, gereği yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."