Son Dakika... Ankara TUSAŞ'ta terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Yayınlanma: 23.10.2024 - 16:00

Güncelleme: 23.10.2024 - 17:24

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİT VE YARALILAR VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın bir terör saldırısı olduğunu duyurarak şehit ve yaralıların bulunduğunu açıkladı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

''Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir.

Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.''

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

''Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.''

SALDIRGAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tesislerde yapılan terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın görüntüsü kameraya yansıdı.

PERSONEL SIĞINAKLARA YÖNLENDİRİLDİ

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara gönderildiği bildirildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MANSUR YAVAŞ: DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.

KAHRAMANKAZAN'DA İKİNCİ PATLAMA

Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerinde ikinci bir patlama daha meydana geldi. sığınakta tutulan personelin hala olduğu sığınaklardan çıkmadığı bildirildi.