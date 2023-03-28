RTÜK’ün yeni CHP üyesi adayı Tuncay Keser oldu

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:25

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 13:50

Mart 2020’de TBMM Genel Kurulu’nda; CHP kontenjanından RTÜK üyesi olarak seçilen Okan Konuralp, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti. Üst Kurul’da boşalan CHP kontenjanı için CHP Meclis Grubu’nun TBMM Başkanlığı’na gerekli yazıyı yazdığı öğrenildi. CHP Grubu, grup danışmanı Tuncay Keser’i aday gösterdi.

TUNCAY KESER KİMDİR?

1972 yılında Sinop’ta doğdu. İlk ve ortaöğretimini Sinop’ta tamamladı. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe aynı yıl ANKA Haber Ajansı’nda başladı. 2002 yılına kadar eğitim, başbakanlık, TBMM, Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptı.

Bu dönemde Türkiye Gazeteciler Sendikası’na (TGS) üye oldu, TGS işyeri temsilcisi, genel kurul delegesi ve Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi olarak sorumluluk üstlendi.

2002 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri oldu. Bu görevinin ardından TBMM’de milletvekili danışmanlığı yaptı. Kasım 2017’den bu yana TBMM CHP Grup Basın Danışmanlığı görevini yürütüyor.

Parlamento hukuku, siyasal iletişim, medya, eğitim ve halkla ilişkiler konularında çeşitli kurs ve seminerlere katılan ve çalışmalar yapan Keser; Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Gazeteciler Cemiyeti üyesi. Keser evli ve bir çocuk babası.