TGC RTÜK'e tepki gösterdi: 'Çok sesli bir toplumdan tek sesli bir toplum yaratmaya çalışmaktadır'
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Halk TV, Fox TV ve TELE 1'e verdiği cezalara tepki gösterdi. Açıklamada, “RTÜK, iktidarın sansür aygıtı olmaktan vazgeçmeli, haberin serbest dolaşımını, yurttaşın haber alma ve gerçeği öğrenme hakkını engellememelidir" denildi.
TGC, RTÜK’ün bugün Halk TV, Fox TV ve TELE 1’e verdiği cezalara yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.
TGC’nin açıklamasında şunlar kaydedildi:
“Basın özgürlüğü; haber, fikir ve düşünceleri, çoğaltıcı araçlarla serbestçe açıklayabilmek özgürlüğüdür. RTÜK ise hukuksuz kararlarıyla bu özgürlüğü engellemeyi sürdürmektedir. Son olarak Halk TV, Fox ve TELE 1’e verilen cezalarla yurttaşların habere erişim hakkına müdahale edilmiştir. RTÜK üyesi İlhan Taşcı’nın açıklamasına göre RTÜK, Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabı Dad’ın tanıtıldığı Halk TV’ye suçluyu övmekten yüzde 5 para, 5 kez de program durdurma cezası vermiştir.
Halk TV’ye ayrıca Kayda Geçsin programında Turhan Çömez’in İskenderun’da jeneratör çalışmadığı için solunum cihazına bağlı insanların öldüğünü açıklamasının tarafsızlık ilkesine aykırı yayın olduğu gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verilmiştir. Fox TV’nin Orta Sayfa programında dere yatağındaki yapılaşmanın ve yurt dışından aldığı ödeneklere karşın ıslah çalışması yapmayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin eleştirilmesini küçük düşürme sayan RTÜK, yüzde 3 para cezası kararı almıştır. TELE 1’de Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar’ın 18 Dakika programındaki AKP’nin faşizan bir parti olduğu iddiası ve kadın yürüyüşü yasağının eleştirilmesi nedeniyle RTÜK’ten yüzde 3 para cezası kararı çıkmıştır.
"KANUNLARA UYGUN KARARLAR VERMELİDİR"
RTÜK, bu hukuksuz cezalarla yurttaşların haber alma hakkını engellemeyi sürdürmektedir. RTÜK, iktidarın sansür aygıtı olmaktan vazgeçmeli, haberin serbest dolaşımını, yurttaşın haber alma ve gerçeği öğrenme hakkını engellememelidir. RTÜK, çok sesli bir toplumdan tek sesli bir toplum yaratmaya çalışmaktadır. Bunu gerçekleştirmesi elbette mümkün değildir. RTÜK, kuruluş amacına uygun davranmalı, Anayasa’ya ve kanunlara uygun kararlar vermelidir.”
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