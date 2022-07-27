Rusya 'dost ülkelere' vizeleri kaldırıyor! Türkiye ne olacak?

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:47

Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı İvan Volınkin, vizesiz seyahat konusunda “dost ülkeler” için yeni düzenleme planlandığını belirtti.

Söz konusu ülkelerin hangileri olduğunu kısmen ortaya çıkmaya başladı.

TürkRus'un haberine göre, Malezya, Çin ve Hong Kong ile vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması bekleniyor. Müzakerelerin devam ettiği devletler arasında Latin Amerika ve Karayip ülkeleri de olduğu aktarıldı.

TÜRKİYE BELİRSİZ

Söz konusu 18 ülke listesi açıklanmazken, aralarında Türkiye’nin bulunup bulunmadığı konusu ise belirsizliğini koruyor.

Habere Türkiye’nin Batı yaptırımları sonrası “Rusya’nın dünyaya açılan kapısı” durumuna geldiği, geçmişte iki ülke arasında bir dönem vizesiz rejim uygulandığı, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin iyi seviyede olması sebebiyle, böyle bir uygulama kapsamına Türkiye’nin alınmasının beklenebileceği yorumu yapılıyor.