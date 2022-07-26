Vize başvurularının ardından şimdi de pasaport sorunu

26 Temmuz 2022 Salı, 16:15

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, “Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarımız vize süreçlerinde yaşanan sorunların ve gecikmelerin ardından şimdi de pasaport başvurularına aylardır yanıt verilmemesi sorunu nedeniyle mağduriyetler yaşıyor” dedi. Özdemir, “Mayıs ayında yeni pasaport veya pasaport yenileme başvurusu yapılmasına rağmen pasaportların gereken sürede teslim edilemediği vatandaşlarımız tarafından belirtilmekte” olduğunu kaydetti.

PASAPORTLARINI ALAMADIKLARI İÇİN MAĞDURİYETLER ARTIYOR

“Pasaport başvurularında aylardır yaşanan gecikmelerden kaynaklı olarak çok sayıda vatandaşımız ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya kalmakta” diyen Özdemir, “Önceden uçak bileti alanların biletleri yanmakta veya açığa almak durumunda kalmaktadırlar. Eğitim, iş, staj, tatil, aile ziyaretleri, yaz dönemiyle birlikte düğünler ve diğer nedenlerle yurt dışına çıkmaları gereken vatandaşlarımız pasaportları olmadığı için mağdur olmaktadır” dedi.

AYLAR GEÇMESİNE RAĞMEN BASIM AŞAMASINDA

Özdemir, “Pasaport başvurusunda bulunan vatandaşlarımız ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezini arayarak, sosyal medyada paylaşım yaparak ve CİMER’e şikâyet ederek aciliyet durumlarını iletiyorlar. 26 Mayıs 2022 tarihinde yapılan pasaport başvurularında dahi ‘Başvurunuz basım öncesi kontrol aşamasında’ olduğu belirtilmektedir. Ankara’ya gelebilenlerin pasaportlarını alabildikleri ifade edilirken gelme imkanları olamayanlar ise telefon yoluyla bir an önce pasaportlarının çıkması için yoğun çaba göstermekte, vakit harcamakta ve bu süreçte stres yaşamakta” olduğuna dikkat çekerek Bakan Soylu’ya şu soruları sordu:

“Yeni pasaport veya pasaport yenileme başvurularında yaşanan gecikmelerin gerekçeleri nelerdir?

Pasaport başvurularında yaşanan gecikmelerin ne zaman giderilmesi öngörülmektedir?

Pasaport basımında yaşanan sorunlar giderilene kadar vatandaşlarımızın özellikle Avrupa ülkelerine kimlik kartları ile seyahat etmelerinin sağlanması konusu gündeminizde midir?

Dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle ülkemize sadece kimlik kartlarını göstererek belli bir süre kapsamında seyahat etmelerine benzer bir hakkın kendi vatandaşlarımıza da sağlanması konusunda Bakanlığınızın girişimleri veya çalışmaları olmuş mudur?”