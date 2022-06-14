Rütbeleri sökülen Sabri Uzun'dan açıklama: Biz gücümüzü rütbeden değil, halkımızdan alıyoruz

14 Haziran 2022 Salı, 19:22

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından bir paylaşım yapmıştı.

Kaftancıoğlu'na verilen karara tepki gösteren Uzun, “Sn Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” demişti.

"BİZ GÜCÜMÜZÜ HALKIMIZDAN ALIYORUZ"

Sabri Uzun, rütbelerinin sökülmesinin ardından Halk TV’nin YouTube kanalında yayınlanan, gazetemiz yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın sunduğu B Yüzü’ne konuştu. Uzun’un açıklamasını, Barış Terkoğlu okudu.

Uzun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İçinde bulunduğum şartlar, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı günün şartlarından kötü değil. O 8 Temmuz 1919 günü üniformayı çıkarttı, gücünü milletinden aldı. Ona mareşal, gazi ünvanını TBMM verdi. Biz gücümüzü, tenekeden, rütbeden değil, halkımızdan alıyoruz.”