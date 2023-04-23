'Rutin iş yükünün çokluğu' tespiti

Yayınlanma: 23.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.04.2023 - 03:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faaliyet raporunda kurumun eksikliklerinin anlatıldığı “zayıflıklar” başlığı verildi.

Bu bölümde “insan kaynağının nicelik olarak yetersizliği, ödüllendirme ve motivasyon eksikliği ile rutin iş yükünün çokluğu” tespitlerine yer verilmesi dikkat çekti.