'Rutin iş yükünün çokluğu' tespiti
İktidarın sürekli değişen ekonomi politikaları eleştirilirken Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faaliyet raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faaliyet raporunda kurumun eksikliklerinin anlatıldığı “zayıflıklar” başlığı verildi.
Bu bölümde “insan kaynağının nicelik olarak yetersizliği, ödüllendirme ve motivasyon eksikliği ile rutin iş yükünün çokluğu” tespitlerine yer verilmesi dikkat çekti.
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