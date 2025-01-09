DEM Parti'den yeni 'süreç' açıklaması: Hiç kimse DEM Parti’den ‘süreç karşıtlığı’ çıkaramaz

Yayınlanma: 09.01.2025 - 15:10

Güncelleme: 09.01.2025 - 15:38

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada DEM Parti İmralı Heyeti’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmenin kamuoyunda iyimser bir hava oluşturduğu belirtilerek "Çözüm ihtimalinin kendisi bile toplumda rahatlama yarattı, umutların yeşermesine neden oldu. Barış ve çözüm mücadelesinde yıllardır ağır bedeller ödeyen partimiz, sadece bu dönemin siyasi bir aktörü değil aynı zamanda emektarıdır. hiç kimse bu gerçeği çarpıtamaz, farklı bir yere çekemez” denildi.

"ÇÖZÜM İHTİMALİNİN ZEHİRLENMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEK''

DEM Parti’nin savaşa karşı barıştan yana olduğu ve çözümsüzlüğe karşı çözüm ürettiği ifade edilen açıklamada bu gerçeğin çapıtılamayacağı kaydedildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Israrla ve inatla partimizin ve siyasi aktörlerimizin yaptığı kimi siyasi değerlendirmeleri ‘aman tehdit ediyorlar’, ‘aman DEM Parti süreç karşıtıdır’ diyerek oyunbozanlığın ve kaçışın gerekçesini şimdiden oluşturmaya çalışanların farkındayız. Ancak buradan kimseye ekmek çıkmaz. Hiç kimse DEM Parti’den ‘süreç karşıtlığı’ çıkaramaz.

Çözüm karşıtlarının kim ya da kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bütün yapıcı yaklaşımlarına ve çabalarına rağmen partimize ve değerlerine hakaret edenler, her gün halkları tehdit edenler en büyük çözüm ve süreç karşıtıdır.

Yalan, iftira ve çarpıtma konusunda Hitler zihniyetine ve Goebbels taktiklerine rahmet okutan, gazeteciliği emir erliği sanan ve ekranlarda savaşçılık oynayan yandaş kalemşörlerin yazdıklarını reddediyoruz.

Süreci büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla yürüten Sayın Öcalan’a yaklaşım konusunda ilgili herkesi ciddiyete davet ediyoruz. Süreci yalan ve basit magazine indirgeyenlerin, bu konuda uydurulan yalanlara iman edip ısrarla dolaşıma sokanların amacı, Sayın Öcalan’ın ideolojik ve politik kimliğine saldırmaktır.

Kimse kurnazca elindeki medya gücüne güvenerek ve her türlü algıyla şimdiden sorumluluktan kaçmanın hesabını yapmasın. Çözüm talep eden halkımız kesinlikle bu ucuzluklara prim vermeyecektir.

Bu topraklara demokratik çözüm ve onurlu barış mutlaka gelecektir. DEM Parti, bu kesimlerin olası bir çözüm ihtimalini zehirlemesine asla izin vermeyecektir. Partimiz her zamankinden daha hassas ve duyarlı yaklaşarak bu sürecin bütün sorumluluğunu omuzlamaya devam edecektir.

Partimiz ilgili bütün çevreleri de aynı duyarlılıkla hareket etmeye, tehdit ve şantaj dilini terk etmeye davet ediyor."