Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve HÜDA PAR'dan ortak miting kararı
Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, 15 Ekim Pazar günü Yenikapı'da düzenlenecek Filistin'e destek mitingine HÜDA PAR'ı da davet etti. Üç parti, ortak miting kararı aldı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bugün Filistin ve İsrail gündemine ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.
Üç parti, Filistin'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere birlikte miting düzenleme kararı aldıklarını açıkladı.
Mitingin 15 Ekim Pazar günü Yenikapı'da yapılması planlanıyor.
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