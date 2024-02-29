Saadet Partisi’nden sokak hayvanları için kanun teklifi

Yayınlanma: 29.02.2024 - 17:22

Güncelleme: 29.02.2024 - 17:22

Saadet Partisi, TBMM’yi sokak hayvanları sorununun çözümüne yönelik düzenlemeler içeren 12 maddelik kanun teklifi verdi.

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, düzenlediği basın toplantısında kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan şunları söyledi:

"Hepinizin yakından takip ettiği üzere sahipsiz sokak köpekleri sorunu son zamanlarda gündemimizi sık sık meşgul eden bir konu haline gelmiştir. Bu konu, üzerinde en çok konuşulan meselelerden biri olmasına rağmen somut hiçbir adımın atılmadığı ve aynı zamanda suiistimal edilen bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Bu sorun, hem insanlarımızın can güvenliği hem de sokak hayvanlarının refahını olumsuz etkileyen bir boyuta ulaşmıştır. Sorunu ortaya çıkaran aslında sahipsiz sokak köpekleri değil uygulamalar ve yetkili mercilerin yaklaşımlarıdır. Kısacası sorunu büyüten temel sebepler; yerel yönetimlerin ve hükümetin sorunu çözmekteki isteksizliği ve kanunların hem eksik hem de uygulanmamış olmasıdır.

20 yıl önce yapılmış fakat birtakım sebeplerle uygulanmamış kanunlar ve düzenlemeler için kurumları suçlamak, sorunun kontrolden çıktığı bir aşamada kimseye fayda getirmeyecektir. Bu nedenle yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu açıktır. Bilinmelidir ki sokak köpekleri sorunu, sadece toplumu ilgilendiren bir güvenlik, sağlık ve çevre koruma sorunu değil aynı zamanda sahipsiz hayvanların da mağdur olmasına sebep olan bir olgudur. Bu konu üzerine çalıştığımız süre boyunca toplumun kimi kesimleri arasında ciddi bir kutuplaşma meydana geldiğini üzülerek gördük."

"EN BÜYÜK EKSİKLİK, HAYVANLARIN ORTAMA BIRAKILMASI"

Saadet Partisi'nin verdiği kanun teklifinde yer alan maddeler şöyle: