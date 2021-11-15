Saadet Partisi ilçe başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Tokat’ta koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı Abdullah Han (58) hayatını kaybetti. Han’ın koronavirüs aşısı yaptırmadığı belirtildi.

DHA
15 Kasım 2021 Pazartesi, 14:15
Saadet Partisi ilçe başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti
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Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı olarak görev yapan Abdullah Han, 3 hafta önce koronavirüse yakalandı.

Erbaa Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Han, durumunun ağırlaşması üzerine Amasya Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Abdullah Han bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Han’ın koronavirüs aşılarını yaptırmadığı belirtildi. İlçe Başkanının yarın Erbaa’da toprağa verileceği öğrenildi.



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