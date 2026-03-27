Saadet Partisi'nden Ankara'da ABD ve İsrail'e protesto

Saadet Partisi Ankara il teşkilatı, cuma namazı çıkışı ABD ve İsrail’in İran, Lübnan ve Gazze’ye yönelik saldırılarını Melike Hatun Camisi önünde protesto etti.

"Zalimlere lanet! Mazlumlara destek!" yazılı pankatın ardında toplanan partililer, "Müslümanlar birleşin", "Katil İsrail, işbirlikçi AKP", "Siyonizm güçten doğar", "Gazze’deki de çocuk, İran’daki de" ve "Irak'ı Afganistan'ı unutma" yazılı dövizler taşıdı.

"BİZİM İÇİN GAZZE NEYSE İSTANBUL ODUR"

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Ahmet Yazıcı, şunları söyledi:

"Aylardır dünyanın gözü önünde, tarihin kaydedebileceği en vahşi, en alçak soykırımlardan biri Gazze’de işlenmektedir. Bebeklerin süt kokusuna barut kokusunun karıştığı, annelerin feryadının gökyüzünü tuttuğu Gazze, bugün modern dünyanın sahte 'insan hakları' maskesinin düştüğü yerdir. Gazze bugün sadece bir coğrafi bölge değil, imanın, direnişin ve topyekûn insanlık onurunun son kalesidir. Şunu herkes bilsin ki, Gazze’de dökülen her damla kan, bu zulme sessiz kalanların vicdanına sürülmüş ve kıyamete kadar çıkmayacak kara bir lekedir. Bizim için Gazze neyse İstanbul odur, Gazze neyse Ankara odur. Bu katliam durana, abluka tamamen kalkana dek durmayacağız, susmayacağız. Onurumuz, kırmızı çizgimiz ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, bugün işgalci postalların altında zincirlenmiştir. Mescidi Aksa 28 gündür zalim İsrail tarafından kapatılmıştır. Bu zincirler sadece taş duvarlara değil, Müslümanların ibadet hürriyetine ve tüm insanlığın inanç kutsiyetine vurulmuş bir prangadır. Kudüs mahzunsa Mekke kederlidir, Kudüs zincirliyse tüm İslam coğrafyası esirdir. Biz Saadet Partisi teşkilatları olarak haykırıyoruz, Kudüs özgürleşmeden dünya huzura kavuşamaz, Mescid-i Aksa nefes almadan insanlık kurtulamaz.

"MEZHEP FİTNESİNİ REDDEDİYORUZ"

Son günlerde İsrail ve ABD şer ittifakının Filistin’de Lübnan’da, Suriye’de ve İran’da yaptıkları saldırıları kınıyoruz. Bunlar, bölgemizi topyekun bir ateş çemberine sürükleme projesinin halkalarıdır. Bu projenin son halkasında da Türkiyemizin olduğu pervasızca ifade edilmektedir. Bizler, emperyalizmin ve siyonizmin planlarını görüyoruz, önümüze koyduğu mezhep fitnesini ve etnik kışkırtmaları reddediyoruz. Unutulmamalıdır ki emperyalizm sadece bomba yağdırmaz, ekonomik ambargolarla, finansal terörizmle gıda ve sağlık operasyonlarıyla kültürel hegemonyayla halkları açlığa mahkûm ederek diz çöktürmeye çalışır. Gazze’deki vahşet son bulana, o topraklarda çocuklar gülene dek, Mescid-i Aksa’nın üzerindeki o paslı zincirler kırılana dek, emperyalizmin kirli eli coğrafyamızdan ve bütün mazlumların üzerinden çekilene dek mücadelemiz, azmimiz ve kararlılığımız artarak devam edecektir."