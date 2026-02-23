AKP'ye yakın Ferhat Murat'ın 'Saadet' iddiasına Metiner'den tepki geldi: 'Dedikodu yapmak yakışıyor mu?'

AKP medyasının son dönemde önde gelen isimlerinden biri olan Ferhat Murat, Saadet Partisi'nin düzenlediği iftar programını İBB'nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) finanse ettiğini ima etti.

İftar programının adının "Adalet Sofraları" olmasını Ekrem İmamoğlu'na destek olarak algılayan Murat, "İBB'ye yakın bir yerde yapılıyor bu iftar. Eğer İBB finanse ettiyse parti tabanında rahatsızlık yaratır. Çünkü Saadet Partisi tabanının İmamoğlu'nu katı bir şekilde destekleme tutumu yok" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz ise Ferhat Murat'ın iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "İstanbul'daki iftar programımızın tüm masrafları, teşkilat mensuplarımızın ve gönüllü konuklarımızın bizzat kendi katılım paylarıyla karşılanmıştır" dedi.

METİNER'DEN MURAT'A: YAKIŞIYOR MU?

İktidara yakın gazeteci Ferhat Murat’ın sözlerine AKP eski milletvekili Mehmet Metiner’den tepki geldi. Metiner “Dedikodu yapmak yakışıyor mu?” diye çıkıştı.

AKP'li Mehmet Metiner’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

“Saadet Partisi bir iftar programı veriyor. Ve o yemeğin parası ekranlarda tartışma konusu yapılıyor. Hem de şu mübarek Ramazan gününde. Dedikodu yapmak yakışıyor mu? İnananların kalbini incitmek ve inananlar arasında gereksiz husumetlerin oluşmasına sebebiyet vermek yakışıyor mu? Saadet Partililer geçmişte birlikte aynı Milli Görüş davası uğruna yol yürüdüğümüz kardeşlerimiz. Bugün siyaseten yolumuz ayrılmış olsa bile kıblemiz bir bizim. Yüreğimizi incitecek başkaca siyasi ittifaklar içine geçmişte girmiş olsalar bile bize yakışan kardeşlik köprüsünü yıkacak söz ve davranışlardan kaçınmakla örneklik oluşturmak. Hiç değilse şu mübarek ayda incinsen de incitme düsturuna uymak! Zandan ve dedikodudan kaçınmak! Kin ve nefreti çoğaltan sözlerin sahibi olmak sorarım size ne fayda sağlar bize? Bizi birbirimizden uzaklaştıracak sözlere değil yakınlaştıracak ve kucaklaştıracak sözlere asıl ihtiyacımız var bizim. AK Parti’mizin bu kuşatıcı ve kucaklayıcı misyonuna gölge düşürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Dilimiz sevginin ve kardeşliğin dili olmalı, vesselam."

SAADET PARTİSİ O İDDİAYA NE DEDİ?

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına yönelik partiyi hedef alan iddiaların “tamamen gerçek dışı ve iyi niyetten yoksun” olduğunu belirtti. Yılmaz'ın açıklamasında, İstanbul’daki iftar programının tüm masraflarının teşkilat mensupları ve gönüllü konukların kendi katılım paylarıyla karşılandığı vurgulanarak, “Her bir üyemiz kendi bedelini ödeyerek bu sofraya dâhil olmuştur. İddia sahiplerinin bu ‘imece’ ruhunu anlamasını beklemiyoruz” ifadelerine yer verildi.