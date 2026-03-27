Saadet Partisi'nden Küba için çağrı: 'Zor günümüzde yanımızda olanı unutmamak kadim geleneğimizdir'

ABD ablukası nedeniyle derin bir yakıt krizi ve insani krizle karşı karşıya kalan Küba'yla dayanışma için Saadet Partisi de çağrıcı oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya platformu X'te ülkede özellikle sağlık alanında yaşanan ilaç kriziyle ilgili olarak yapılan çağrıyı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Zor günümüzde yanımızda olanı unutmamak kadim geleneğimizdir.

6 Şubat’ta ülkemize yardıma koşan ilk ülkelerden biri olan Küba, bugün haydutça bir ambargonun kıskacındadır.

Bu hukuksuzluk vicdan sahibi her ferdin reddetmesi gereken bir insanlık ayıbıdır.

Zulmün karşısında, Küba’nın yanındayız!"