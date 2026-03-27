Saadet Partisi'nden Küba için çağrı: 'Zor günümüzde yanımızda olanı unutmamak kadim geleneğimizdir'

27.03.2026 11:17:00
Haber Merkezi
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD ambargosu nedeniyle derin bir krizle karşı karşıya kalan Küba için dayanışma çağrısı yaptı. Arıkan

ABD ablukası nedeniyle derin bir yakıt krizi ve insani krizle karşı karşıya kalan Küba'yla dayanışma için Saadet Partisi de çağrıcı oldu. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya platformu X'te ülkede özellikle sağlık alanında yaşanan ilaç kriziyle ilgili olarak yapılan çağrıyı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: 

"Zor günümüzde yanımızda olanı unutmamak kadim geleneğimizdir. 

6 Şubat’ta ülkemize yardıma koşan ilk ülkelerden biri olan Küba, bugün haydutça bir ambargonun kıskacındadır.

Bu hukuksuzluk vicdan sahibi her ferdin reddetmesi gereken bir insanlık ayıbıdır. 

Zulmün karşısında, Küba’nın yanındayız!"

 

Kriz derinleşiyor, yaşam durma noktasında: Küba’da neler oluyor? Küba’da bir hafta içinde yaşanan ikinci ülke çapındaki elektrik kesintisinin ardından ulusal şebeke yeniden devreye alındı. Yetkililer, ABD’nin petrol tedarikine yönelik politikalarının krizi derinleştirdiğini belirtirken, üretimin hâlâ talebi karşılamadığı ve kesintilerin sürebileceği uyarısında bulundu.
FT: Rus petrol tankerleri Küba yolunda Rusya’nın, ABD yaptırımlarını aşmak için yanıltıcı denizcilik yöntemleriyle Küba’ya gizli petrol sevkıyatı yaptığı öne sürüldü. Olay, ada genelinde milyonları etkileyen elektrik kesintileri ve derinleşen enerji krizinin ortasında gündeme geldi.
Küba: ABD'den gelebilecek olası bir saldırı karşısında askeri hazırlık yapıyoruz Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD'den gelebilecek olası bir saldırı karşısında askeri hazırlık yaptıklarını duyurdu.