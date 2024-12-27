Saadet Partisi, TBMM'de grup çoğunluğunu sağladı
Saadet Partisi, DEVA Partisi milletvekilleri Ertuğrul Kaya ile Mehmet Emin Ekmen'in katılımıyla TBMM'de yeniden grup oluşturma çoğunluğunu elde etti.
Saadet Partisi, Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'nın istifa ederek AKP'ye geçmesinin ardından TBMM İçtüzüğüne göre, milletvekili sayısının 20'nin altında kalması nedeniyle Meclis'te grup oluşturma yeterliliğini kaybetmişti.
DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya ile Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Saadet Partisine geçti. Böylece milletvekili sayısı 21'e çıkan Saadet Partisi, yeniden grup kurma çoğunluğuna ulaştı.
Kaya ve Ekmen'in Saadet Partisine katılımıyla DEVA Partisi'nin TBMM'deki sandalye sayısı 12'ye düştü.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Milletvekili Kaya, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "çatı parti" kurulmasını kararlaştırdığını hatırlattı.
Kaya, Mehmet Emin Ekmen ile birlikte, "çatı parti" çalışmaları tamamlanıncaya kadar Saadet Partisi Grubunun devam etmesi için bu partiye geçtiklerini bildirdi.
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