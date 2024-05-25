Saadet Partisi'nde 30 Haziran telaşı: Tek adayla kongreye

Yayınlanma: 25.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.05.2024 - 04:00

Aday belirleme sürecinde teşkilatlarda temayül yoklaması yapılacağına dikkat çeken Kaya “Temayül çalışmalarından sonra teşkilatların ağırlıklı kanaati oluşur ve bu kararlara göre kongreye gidilir. Teşkilatın öne çıkaracağı isimlerle partimizde bulunan tecrübeli kişilerin öne çıkaracağı isimler arasında çok farklılık olmaz” dedi.

Kaya şöyle devam etti: “Tek bir adayla kongreye gitmek istiyoruz. Aday muhtemelen haziran ayının ortasında netleşir. Herkes temayüle mutabık. Teşkilatların ortak kanaatiyle oluşan genel başkan adayı bütün arkadaşlarımızın üzerinde ittifak edeceği aday olacaktır.”

