Saadet Partisi'nde 30 Haziran telaşı: Tek adayla kongreye
Tek adayla kongreye TEMEL Karamollaoğlu’nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek genel başkanlığını bırakacağını açıkladığı Saadet Partisi 30 Haziran’da yeni genel başkanını seçecek. Kongre süreci ile ilgili gazetemize konuşan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya “Aday muhtemelen Haziran ayının ortasında netleşir” ifadelerini kullandı.
Aday belirleme sürecinde teşkilatlarda temayül yoklaması yapılacağına dikkat çeken Kaya “Temayül çalışmalarından sonra teşkilatların ağırlıklı kanaati oluşur ve bu kararlara göre kongreye gidilir. Teşkilatın öne çıkaracağı isimlerle partimizde bulunan tecrübeli kişilerin öne çıkaracağı isimler arasında çok farklılık olmaz” dedi.
Kaya şöyle devam etti: “Tek bir adayla kongreye gitmek istiyoruz. Aday muhtemelen haziran ayının ortasında netleşir. Herkes temayüle mutabık. Teşkilatların ortak kanaatiyle oluşan genel başkan adayı bütün arkadaşlarımızın üzerinde ittifak edeceği aday olacaktır.”
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