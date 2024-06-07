Saadet Partisi’nde beş isim öne çıktı

Yayınlanma: 07.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2024 - 04:00

Temel Karamollaoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle koltuğunu bırakacağı Saadet Partisi’nde beş genel başkan adayı belirlendi. Parti, 30 Haziran’da yapılacak kongreye tek genel başkan adayıyla gitmeyi hedefliyor. Parti içinde yapılan temayül yoklamaları sonucunda adaylık için Saadet Partisi Parti Sözcüsü ve İstanbul milletvekili Birol Aydın, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Sekreteri ve Ankara milletvekili Mesut Doğan ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan’ın isimleri öne çıktı.

Süreç hakkında Cumhuriyet’e konuşan Saadet Partisi Siyasi İşler Başkanı Cafer Güneş, “Çıkacak karara herkesin razı olması lazım çünkü buradan çıkacak aday teşkilatın adayı. Hepsi bildiğimiz, güvendiğimiz ve sevdiğimiz insanlar. Adaylarımızdan biri, bir diğerini incitmeden süreci götürüyor. Yeni genel başkanın seçilmesiyle birlikte hareketliliğimiz de artacaktır” dedi. İsmi öne çıkan adaylar dışında herhangi bir başka ismin adaylığının şu anda söz konusu olmadığını belirten Güneş, “Aday olacak kişi delegenin yüzde 15’inin desteğini alırsa aday olabilir” diye konuştu.