Saadet Partisi’nde 5 genel başkan adayı açıklandı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 16:21

Güncelleme: 04.06.2024 - 16:21

Genel İdare Kurulu ve İl Başkanları Toplantısı'nda öne çıkan beş isimden birinin ortak genel başkan adayı olarak gösterilmesi hedeflendi.

Toplantıya, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Milletvekilleri, Genel İdare Kurulu Üyeleri, İl Başkanları, İl Müfettişleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları Yönetimleri katıldı ve geniş bir istişare sağlanması amaçlandı.

Toplantıda konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, online sistem üzerinden teşkilatlardan alınan isimler sonucunda en çok öne çıkan beş isim arasından yalnızca bir ismin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, öne çıkan 5 isim ise; Saadet Partisi Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan oldu.